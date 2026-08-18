Galatasaray'a transfer mesajı

Hürriyet Spor yazarları, ligin ilk haftasında sahasında Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yazarlar, Galatasaray'a transfer için mesaj verdi.
İŞTE YAPILAN YORUMLAR
Galatasaray, Çorum'a takılırken manşette taraftarın tepkisi vardı. Taraftar haklı mı? Galatasaray'ın hangi bölgelerde transfere ihtiyacı var?
"10 NUMARA VE YEDEK GOLCÜ"
MEHMET ARSLAN: "Osimhen olmasa sıradan bir takıma dönüşecek Galatasaray. Geçtiğimiz sezonda beri söylüyorum. Osimhen'in varlığı tek bir oyun planına itiyor Galatasaray'ı. Onun yokluğunda kilidi çözecek tek bir ismi yok. Öncelikle bir 10 numara ve Osimhen'i yedekleyecek golcüye ihtiyacı var. Forvette 4 isim (Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane) dışında oyuncusu yok sarı kırmızılıların. En az 4 oyuncu transferine ihtiyacı var. Bu kadroyla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını belki zorlarlar ama UEFA Şampiyonlar Ligi çok zor."
"ORTA SAHA, STOPER, SANTRFOR"
GÜNTEKİN ONAY: "Galatasaray takımının, başkanın ve Okan Buruk'un büyük bir kredisi var. Galatasaray taraftarı belki fazlasını istemekte haklı ama sabırsız ve acımasız davranıyorlar. Hazırlık maçlarındaki görüntü ligin ilk maçına da yansıdı. Galatasaray'ın baskısı eskisi kadar nitelikli değil ve kopuk kopuk. Fiziksel olarak asla hazır değiller. Ayrıca da şu bir gerçek ki; kadro derinliği istenilen düzeyde değil. Çorum maçının manşeti şuydu; Osimhen hoş, gerisi boş. Galatasaray'ın orta alanda pas kalitesi ve temposu yüksek usta bir oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca da hem Davinson hem de Abdülkerim'in yerinde oynayabilecek kalitede bir stoper transfer şart. Ve bir de tabii ki Osimhen'in arkasında güvenebileceğiniz bir santrfor.."
UĞUR MELEKE: "Galatasaray Çorum önünde oyuna 5 futbolcu soktu, bunların ikisi sol bek (Kazımcan Karataş ve Eren Elmalı), üçü de ön libero idi (Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan). Oyunun gidişatını ya da skoru bilmeseniz bu değişikliklerin skoru koruma amaçlı olduğunu zannedersiniz değil mi? Oysa tüm bu değişiklikler Galatasaray mağlup durumdayken yapıldı. Okan Buruk'un kulübesinde tek bir hücum oyuncusu yoktu hafta sonu. Buruk'un önde seçenekleri çok sığ. En az bir santrfor."
"10 NUMARA EKSİKLİĞİ"
FIRAT AYDINUS: "Yine Osimhen, yine Osimhen.. Kaldığı yerden devam ediyor. Görünen o ki bu sezon da Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacak. İlk maç özelinde Galatasaray, bir önceki sezonlardaki görüntüsünü özellikle mental anlamda aratan; tutuk ve durağan bir oyun ortaya koydu. Bunun yanında bireysel hataların da öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Taraftarın maç içerisindeki tepkisini ise yalnızca bu performansa bağlamamak gerekiyor. Tepkinin temelinde, transfer dönemi boyunca oluşan beklentiler ve transfer sürecinin Galatasaray adına pasif geçmesi yatıyor. Gerek taraftarın gerekse kamuoyunun büyük ölçüde hemfikir olduğu bir konu var: Galatasaray'ın 10 numara eksikliği."
İŞTE YAPILAN YORUMLAR
Galatasaray, Çorum'a takılırken manşette taraftarın tepkisi vardı. Taraftar haklı mı? Galatasaray'ın hangi bölgelerde transfere ihtiyacı var?
"10 NUMARA VE YEDEK GOLCÜ"
MEHMET ARSLAN: "Osimhen olmasa sıradan bir takıma dönüşecek Galatasaray. Geçtiğimiz sezonda beri söylüyorum. Osimhen'in varlığı tek bir oyun planına itiyor Galatasaray'ı. Onun yokluğunda kilidi çözecek tek bir ismi yok. Öncelikle bir 10 numara ve Osimhen'i yedekleyecek golcüye ihtiyacı var. Forvette 4 isim (Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane) dışında oyuncusu yok sarı kırmızılıların. En az 4 oyuncu transferine ihtiyacı var. Bu kadroyla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını belki zorlarlar ama UEFA Şampiyonlar Ligi çok zor."
"ORTA SAHA, STOPER, SANTRFOR"
GÜNTEKİN ONAY: "Galatasaray takımının, başkanın ve Okan Buruk'un büyük bir kredisi var. Galatasaray taraftarı belki fazlasını istemekte haklı ama sabırsız ve acımasız davranıyorlar. Hazırlık maçlarındaki görüntü ligin ilk maçına da yansıdı. Galatasaray'ın baskısı eskisi kadar nitelikli değil ve kopuk kopuk. Fiziksel olarak asla hazır değiller. Ayrıca da şu bir gerçek ki; kadro derinliği istenilen düzeyde değil. Çorum maçının manşeti şuydu; Osimhen hoş, gerisi boş. Galatasaray'ın orta alanda pas kalitesi ve temposu yüksek usta bir oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca da hem Davinson hem de Abdülkerim'in yerinde oynayabilecek kalitede bir stoper transfer şart. Ve bir de tabii ki Osimhen'in arkasında güvenebileceğiniz bir santrfor.."
UĞUR MELEKE: "Galatasaray Çorum önünde oyuna 5 futbolcu soktu, bunların ikisi sol bek (Kazımcan Karataş ve Eren Elmalı), üçü de ön libero idi (Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan). Oyunun gidişatını ya da skoru bilmeseniz bu değişikliklerin skoru koruma amaçlı olduğunu zannedersiniz değil mi? Oysa tüm bu değişiklikler Galatasaray mağlup durumdayken yapıldı. Okan Buruk'un kulübesinde tek bir hücum oyuncusu yoktu hafta sonu. Buruk'un önde seçenekleri çok sığ. En az bir santrfor."
"10 NUMARA EKSİKLİĞİ"
FIRAT AYDINUS: "Yine Osimhen, yine Osimhen.. Kaldığı yerden devam ediyor. Görünen o ki bu sezon da Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacak. İlk maç özelinde Galatasaray, bir önceki sezonlardaki görüntüsünü özellikle mental anlamda aratan; tutuk ve durağan bir oyun ortaya koydu. Bunun yanında bireysel hataların da öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Taraftarın maç içerisindeki tepkisini ise yalnızca bu performansa bağlamamak gerekiyor. Tepkinin temelinde, transfer dönemi boyunca oluşan beklentiler ve transfer sürecinin Galatasaray adına pasif geçmesi yatıyor. Gerek taraftarın gerekse kamuoyunun büyük ölçüde hemfikir olduğu bir konu var: Galatasaray'ın 10 numara eksikliği."