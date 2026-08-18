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17 Ağustos
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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ikinci haftasındaki Erzurumspor maçında Yunus Akgün'e 10 numarada forma verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 09:29
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı
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Galatasaray'da Yunus Akgün, Çorum FK karşısındaki görüntüsüyle ilk 11'deki yerini korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın sezonun açılışında 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Osimhen attığı iki golle öne çıktı. Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara ise beklentilerin altında kaldı. Yunus, buna karşın hücumdaki hareketliliği ve hazırladığı pozisyonlarla dikkat çekti.

Okan Buruk'un genç oyuncuyu Erzurum FK deplasmanında da 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

Aleksey Batrakov'un yetişmesi halinde Rus yıldızın yedek başlaması bekleniyor.  

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