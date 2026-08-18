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Galatasaray'da iki yerli golcü adayı

Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül ve Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı listesinde tutmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 09:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki yerli golcü adayı
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Galatasaray, hücum hattına takviye için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kontenjana uyan yabancı futbolcularla temaslarına devam eden Galatasaray, iki yerli futbolcuyu da listesinde tutmaya devam ediyor.

Osimhen'e yedek olabilecek isimlerde +4 kontenjana bakan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altı yabancıların yüksek maliyetinden dolayı Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül'ün durumunu takip ediyor. 

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