Galatasaray'da iki yerli golcü adayı

Galatasaray, hücum hattına takviye için girişimlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kontenjana uyan yabancı futbolcularla temaslarına devam eden Galatasaray, iki yerli futbolcuyu da listesinde tutmaya devam ediyor.
Osimhen'e yedek olabilecek isimlerde +4 kontenjana bakan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altı yabancıların yüksek maliyetinden dolayı Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül'ün durumunu takip ediyor.
Osimhen'e yedek olabilecek isimlerde +4 kontenjana bakan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altı yabancıların yüksek maliyetinden dolayı Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül'ün durumunu takip ediyor.