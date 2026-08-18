Beşiktaş, Lukebakio için Benfica'ya teklifini iletti!

Beşiktaş'ta transfer sırası sağ kanat ve orta sahaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı yönetim, bu iki mevkinin ardından stoper için de çalışma yapacak.
Öncelikle sağ kanadı halletmek isteyen siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine aldığı Dodi Lukebakio için girişimlere başladı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Benfica'nın 28 yaşındaki oyuncusu için Beşiktaşlı yetkililer, Portekiz kulübüne 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti.
Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın milli takımdan da arkadaşı olan Lukebakio, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu.
BU SEZON 2 GOLE KATKI
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Öncelikle sağ kanadı halletmek isteyen siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine aldığı Dodi Lukebakio için girişimlere başladı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Benfica'nın 28 yaşındaki oyuncusu için Beşiktaşlı yetkililer, Portekiz kulübüne 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti.
Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın milli takımdan da arkadaşı olan Lukebakio, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu.
BU SEZON 2 GOLE KATKI
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.