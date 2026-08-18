Serdal Adalı'dan şampiyonluk sorusuna cevap!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın sezona yaptığı başlangıç ve şampiyonluk yarışıyla ilgili Onur Taşcıoğlu'na açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ"
Rakiplerinin puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın şu an zirvede yer alması hatırlatılan Serdal Adalı, henüz sezonun başında olduklarını vurguladı.
"Rakipleriniz puan kaybetti. Beşiktaş şu an bir numara. Neler söylersiniz?" sorusuna Adalı, "Bir çiçekle bahar gelmez. Ayaklarımız yere basıyor." yanıtını verdi.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA CEVAP
Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, iddialı ifadeler kullanmaktan kaçındı.
Serdal Adalı, "Allah'tan hayırlısı. Çok 'olacağız, olmayacağız' diye bir şey söylemek istemiyorum. Daha sezonun başındayız. Dediğim gibi, bir çiçekle bahar gelmiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah seneyi en başarılı şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Rakiplerinin puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın şu an zirvede yer alması hatırlatılan Serdal Adalı, henüz sezonun başında olduklarını vurguladı.
"Rakipleriniz puan kaybetti. Beşiktaş şu an bir numara. Neler söylersiniz?" sorusuna Adalı, "Bir çiçekle bahar gelmez. Ayaklarımız yere basıyor." yanıtını verdi.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA CEVAP
Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, iddialı ifadeler kullanmaktan kaçındı.
Serdal Adalı, "Allah'tan hayırlısı. Çok 'olacağız, olmayacağız' diye bir şey söylemek istemiyorum. Daha sezonun başındayız. Dediğim gibi, bir çiçekle bahar gelmiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah seneyi en başarılı şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.