Newcastle United, Amar Dedic'i açıkladı

Newcastle United, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Benfica'dan 24 yaşındaki sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Dedic ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Newcastle United, bu transfer için 34.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ
Amar Dedic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Benfica'ya geçen yıl Salzburg'dan 12 milyon euro bedelle imza atan Bosnalı futbolcu, Portekiz ekibinde 46 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Dedic ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Newcastle United, bu transfer için 34.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ
Amar Dedic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Benfica'ya geçen yıl Salzburg'dan 12 milyon euro bedelle imza atan Bosnalı futbolcu, Portekiz ekibinde 46 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.