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Newcastle United, Amar Dedic'i açıkladı

Newcastle United, Benfica'dan 24 yaşındaki sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için 34.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Newcastle United, Amar Dedic'i açıkladı
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Newcastle United, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Benfica'dan 24 yaşındaki sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Dedic ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Newcastle United, bu transfer için 34.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Amar Dedic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Benfica'ya geçen yıl Salzburg'dan 12 milyon euro bedelle imza atan Bosnalı futbolcu, Portekiz ekibinde 46 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.



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