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TFF'de acı kayıp: Ebubekir Uçar hayatını kaybetti

TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 11:03
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
TFF'de acı kayıp: Ebubekir Uçar hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın vefat ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamasında, "Federasyonumuzda Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Ebubekir Uçar'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uçar'ın naaşı, bugün saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Pendik'teki Kocasinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

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