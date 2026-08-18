Arsenal, Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki yıldızı uzun vadeli transfer hedefleri arasında değerlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER LİSTESİNDE YERİNİ KORUYOR
Arsenal'in Kenan Yıldız'dan vazgeçmediği ve oyuncunun gelecekteki transfer planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.
JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR
İtalyan ekibinin, genç yıldızı kolay kolay elden çıkarmak istemediği ifade edilirken, olası bir transfer için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 75 milyon euro olan milli futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında sona erecek.
The Athletic'in haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki yıldızı uzun vadeli transfer hedefleri arasında değerlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER LİSTESİNDE YERİNİ KORUYOR
Arsenal'in Kenan Yıldız'dan vazgeçmediği ve oyuncunun gelecekteki transfer planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.
JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR
İtalyan ekibinin, genç yıldızı kolay kolay elden çıkarmak istemediği ifade edilirken, olası bir transfer için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 75 milyon euro olan milli futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında sona erecek.