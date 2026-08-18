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Arsenal, Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor!

İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız'ı uzun vadeli transfer hedefleri arasında tutmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal, Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor!
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor.

The Athletic'in haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki yıldızı uzun vadeli transfer hedefleri arasında değerlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER LİSTESİNDE YERİNİ KORUYOR

Arsenal'in Kenan Yıldız'dan vazgeçmediği ve oyuncunun gelecekteki transfer planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

İtalyan ekibinin, genç yıldızı kolay kolay elden çıkarmak istemediği ifade edilirken, olası bir transfer için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla 47 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 75 milyon euro olan milli futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılının haziran ayında sona erecek.

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