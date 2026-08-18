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Beşiktaş'tan Juventus'a resmi teklif: Nico Gonzalez

Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Nico Gonzalez için Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 11:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Juventus'a resmi teklif: Nico Gonzalez
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus forması giyen Arjantinli yıldız Nico Gonzalez için harekete geçti. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine ilk teklifini yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Arjantinli milli futbolcu Nico Gonzalez'i kadrosuna katmak için Juventus'a resmi bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU

Siyah-beyazlıların Juventus'a sunduğu ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine kurulu olduğu ifade edildi.

Juventus yönetiminin ise oyuncusunun geleceği konusunda farklı ihtimalleri değerlendirmeye hazır olduğu ancak İtalyan ekibinin tercihinin net olduğu aktarıldı.

Torino temsilcisi, Gonzalez'i bir kez daha kiralamak yerine bonservisiyle birlikte kalıcı olarak göndermeyi tercih ediyor.

Bu nedenle Beşiktaş ile Juventus arasındaki görüşmelerin, iki tarafı da memnun edecek bir formül bulunabilmesi adına önümüzdeki günlerde devam edebileceği kaydedildi.

NICO GONZALEZ TORINO'DA MUTLU

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez cephesinde ise Juventus'tan mutlaka ayrılmak isteyen bir oyuncu görüntüsü bulunmuyor.

Nico Gonzalez'in Torino'da mutlu olduğu ve şu ana kadar Juventus yönetiminden ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.

JUVENTUS'TA KALMA İHTİMALİNE DE AÇIK

Arjantinli futbolcunun bu nedenle Juventus'ta kariyerine devam etme ihtimaline de açık olduğu ifade edildi.

Juventus'a, Torino ekibinin projesinde kendisine önemli bir yer edinme hedefiyle gelen Gonzalez'in geleceği konusunda oyuncunun kendi düşüncesi de önemli bir rol oynuyor.

TRANSFERDE SON SÖZ GONZALEZ'İN

Dolayısıyla yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi yalnızca Beşiktaş ile Juventus'un anlaşmasına bağlı olmayacak. Gonzalez'in vereceği karar da transferde belirleyici olacak.



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