Beşiktaş'tan Juventus'a resmi teklif: Nico Gonzalez

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus forması giyen Arjantinli yıldız Nico Gonzalez için harekete geçti. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine ilk teklifini yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Arjantinli milli futbolcu Nico Gonzalez'i kadrosuna katmak için Juventus'a resmi bir teklif sundu.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU
Siyah-beyazlıların Juventus'a sunduğu ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine kurulu olduğu ifade edildi.
Juventus yönetiminin ise oyuncusunun geleceği konusunda farklı ihtimalleri değerlendirmeye hazır olduğu ancak İtalyan ekibinin tercihinin net olduğu aktarıldı.
Torino temsilcisi, Gonzalez'i bir kez daha kiralamak yerine bonservisiyle birlikte kalıcı olarak göndermeyi tercih ediyor.
Bu nedenle Beşiktaş ile Juventus arasındaki görüşmelerin, iki tarafı da memnun edecek bir formül bulunabilmesi adına önümüzdeki günlerde devam edebileceği kaydedildi.
NICO GONZALEZ TORINO'DA MUTLU
Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez cephesinde ise Juventus'tan mutlaka ayrılmak isteyen bir oyuncu görüntüsü bulunmuyor.
Nico Gonzalez'in Torino'da mutlu olduğu ve şu ana kadar Juventus yönetiminden ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.
JUVENTUS'TA KALMA İHTİMALİNE DE AÇIK
Arjantinli futbolcunun bu nedenle Juventus'ta kariyerine devam etme ihtimaline de açık olduğu ifade edildi.
Juventus'a, Torino ekibinin projesinde kendisine önemli bir yer edinme hedefiyle gelen Gonzalez'in geleceği konusunda oyuncunun kendi düşüncesi de önemli bir rol oynuyor.
TRANSFERDE SON SÖZ GONZALEZ'İN
Dolayısıyla yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi yalnızca Beşiktaş ile Juventus'un anlaşmasına bağlı olmayacak. Gonzalez'in vereceği karar da transferde belirleyici olacak.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU
Siyah-beyazlıların Juventus'a sunduğu ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine kurulu olduğu ifade edildi.
Juventus yönetiminin ise oyuncusunun geleceği konusunda farklı ihtimalleri değerlendirmeye hazır olduğu ancak İtalyan ekibinin tercihinin net olduğu aktarıldı.
Torino temsilcisi, Gonzalez'i bir kez daha kiralamak yerine bonservisiyle birlikte kalıcı olarak göndermeyi tercih ediyor.
Bu nedenle Beşiktaş ile Juventus arasındaki görüşmelerin, iki tarafı da memnun edecek bir formül bulunabilmesi adına önümüzdeki günlerde devam edebileceği kaydedildi.
NICO GONZALEZ TORINO'DA MUTLU
Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez cephesinde ise Juventus'tan mutlaka ayrılmak isteyen bir oyuncu görüntüsü bulunmuyor.
Nico Gonzalez'in Torino'da mutlu olduğu ve şu ana kadar Juventus yönetiminden ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.
JUVENTUS'TA KALMA İHTİMALİNE DE AÇIK
Arjantinli futbolcunun bu nedenle Juventus'ta kariyerine devam etme ihtimaline de açık olduğu ifade edildi.
Juventus'a, Torino ekibinin projesinde kendisine önemli bir yer edinme hedefiyle gelen Gonzalez'in geleceği konusunda oyuncunun kendi düşüncesi de önemli bir rol oynuyor.
TRANSFERDE SON SÖZ GONZALEZ'İN
Dolayısıyla yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferi yalnızca Beşiktaş ile Juventus'un anlaşmasına bağlı olmayacak. Gonzalez'in vereceği karar da transferde belirleyici olacak.