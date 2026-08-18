Bahadır Han Güngördü, Fenerbahçe maçında yok!

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın 52.dakikasında sakatlık yaşayan kaleci Bahadır Han Güngördü sonrasında oyuna devam edemedi. Bahadır'ın yapılan kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı.
Deneyimli kalecinin Kocaelispor maçından sonra çalışmalara başlaması bekleniyor.
Bahadır'ın Erzurumspor karşılaşması öncesinde iyi olması durumunda takıma dönme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe maçı ertelenirse Bahadır Han Güngördü, yalnızca 1 maç maç kaçırmış olacak.
Genç kaleci Deniz Ertaş, bu süreçte kaleyi koruyacak.
Konyaspor'un ligdeki sıradaki 3 maçı
Fenerbahçe (D)
Kocaelispor
Erzurumspor (D) (Konya'nın Sesi)
Deneyimli kalecinin Kocaelispor maçından sonra çalışmalara başlaması bekleniyor.
Bahadır'ın Erzurumspor karşılaşması öncesinde iyi olması durumunda takıma dönme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe maçı ertelenirse Bahadır Han Güngördü, yalnızca 1 maç maç kaçırmış olacak.
Genç kaleci Deniz Ertaş, bu süreçte kaleyi koruyacak.
Konyaspor'un ligdeki sıradaki 3 maçı
Fenerbahçe (D)
Kocaelispor
Erzurumspor (D) (Konya'nın Sesi)