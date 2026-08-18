Napoli forması giyen Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray ile birlikte Hollanda'dan Ajax ilgileniyor.
GALATASARAY VE AJAX
Hollanda'dan Noa Lang için transfer çağrısı geldi. Nico Dijkshoorn, Voetbal International'deki köşesinde Lang'ın Ajax'a transfer olması gerektiğini dile getirdi.
Nico Dijkshoorn, "Günlerdir yüzlerce futbol Tanrı'sına aynı anda yakarıp, bu transferin gerçekleşmesi için yalvarıyorum: Noa Lang'ın Ajax'a geri dönmesi." dedi.
"AJAX'IN İHTİYACI VAR"
Hollandalı teknik adam Ronald de Boer, geçtiğimiz günlerde "Lang'a futbolcu olarak bayılıyorum ama kişilik olarak aynı şeyi söyleyemem. O kadar iyi olsaydı, Napoli'de veya Galatasaray'da kalırdı. Bu çocukta bir sorun var." açıklamasını yapmış ve Noa Lang, bu açıklamaya, "Sırf kendine dikkat çekmek için benim ismim üzerinden saçmalamak... Bölüm 764886" diye yanıt vermişti.
Ronald de Boer ve Lang arasındaki tartışmaya da değinen Nico Dijkshoorn, "Ajax'ın bu nedenle tam da Noa Lang gibi birine inanılmaz derecede ihtiyacı var. Şu anda kadroda 25 kadar yatılı okul öğrencisi var." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY VE AJAX
Hollanda'dan Noa Lang için transfer çağrısı geldi. Nico Dijkshoorn, Voetbal International'deki köşesinde Lang'ın Ajax'a transfer olması gerektiğini dile getirdi.
Nico Dijkshoorn, "Günlerdir yüzlerce futbol Tanrı'sına aynı anda yakarıp, bu transferin gerçekleşmesi için yalvarıyorum: Noa Lang'ın Ajax'a geri dönmesi." dedi.
"AJAX'IN İHTİYACI VAR"
Hollandalı teknik adam Ronald de Boer, geçtiğimiz günlerde "Lang'a futbolcu olarak bayılıyorum ama kişilik olarak aynı şeyi söyleyemem. O kadar iyi olsaydı, Napoli'de veya Galatasaray'da kalırdı. Bu çocukta bir sorun var." açıklamasını yapmış ve Noa Lang, bu açıklamaya, "Sırf kendine dikkat çekmek için benim ismim üzerinden saçmalamak... Bölüm 764886" diye yanıt vermişti.
Ronald de Boer ve Lang arasındaki tartışmaya da değinen Nico Dijkshoorn, "Ajax'ın bu nedenle tam da Noa Lang gibi birine inanılmaz derecede ihtiyacı var. Şu anda kadroda 25 kadar yatılı okul öğrencisi var." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.