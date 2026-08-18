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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, La Liga'nın ilk haftasında oynanacak Espanyol maçında Arda Güler'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'nın ilk haftasında Espanyol karşısında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre Jose Mourinho, milli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 NUMARADA GÖREV YAPACAK

21 yaşındaki futbolcunun hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacağı ve Mourinho'nun oyun planında önemli bir role sahip olacağı aktarıldı.

 

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