Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, La Liga'nın ilk haftasında Espanyol karşısında sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
Marca'nın haberine göre Jose Mourinho, milli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 NUMARADA GÖREV YAPACAK
21 yaşındaki futbolcunun hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacağı ve Mourinho'nun oyun planında önemli bir role sahip olacağı aktarıldı.
Marca'nın haberine göre Jose Mourinho, milli futbolcuyu 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 NUMARADA GÖREV YAPACAK
21 yaşındaki futbolcunun hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacağı ve Mourinho'nun oyun planında önemli bir role sahip olacağı aktarıldı.