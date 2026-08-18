Ayrılık açıklanmıştı: Memphis Depay için sürpriz karar

Corinthians'ta Memphis Depay'ın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi, ekonomik nedenlerle sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Hollandalı yıldızla yeniden anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Corinthians Başkanı Omar Stabile, yaptığı açıklamada kulübün daha önce aldığı ayrılık kararından vazgeçtiğini ve Memphis Depay'ın yeni sözleşme teklifini kabul ettiğini duyurdu.
32 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığı henüz resmi olarak açıklanmadı.
"TALEPLERİNİ DÜŞÜRMEYİ KABUL ETTİ"
Anlaşmayla ilgili konuşan Omar Stabile, Memphis Depay ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.
Stabile, "Memphis Depay'ın ekibine ve kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisiyle bire bir görüştük ve taleplerini aşağı çekmeyi kabul etti. Corinthians için en doğru olanı yaptık." ifadelerini kullandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME, 25 MİLYON DOLAR
ESPN'de yer alan habere göre; Memphis Depay ile Corinthians arasında yapılan yeni anlaşmanın 2 yıllık olduğu ve toplam maliyetinin yaklaşık 25 milyon dolar (22,4 milyon euro) seviyesinde bulunduğu belirtildi.
Bu rakamın içerisinde, Hollandalı yıldızın önceki sözleşmesinden kalan önemli miktardaki ödenmemiş ücretlerin yanı sıra imaj haklarından doğan alacaklarının da bulunduğu kaydedildi.
Başarı ve performansa bağlı bonusların ise söz konusu 25 milyon dolarlık rakama dahil olmadığı aktarıldı.
Corinthians Başkanı Stabile, kulübün mali durumuna dikkat çekerek, "Finansal konu bizim için çok önemliydi. Gelecekte ödeyemeyeceğimiz bir sözleşmeyi imzalamanın hiçbir anlamı yoktu." dedi.
CORINTHIANS GEÇEN HAFTA AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
Corinthians, aylar süren görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta Memphis Depay'ın sözleşmesinin ekonomik gerekçeler nedeniyle yenilenmeyeceğini açıklamıştı.
Brezilya ekibinin ciddi bir borç yükünün altında olduğu belirtilirken, Galapagos Capital tarafından yayımlanan Brezilya futbol sektörüne ilişkin yıllık rapora göre Corinthians'ın toplam borcunun yaklaşık 420 milyon euro olduğu ifade edildi.
Kulüp, Memphis Depay'la yolların ayrılması yönünde aldığı kararı açıklarken, "Bu karar yalnızca ve yalnızca kurumumuzun mali sağlığını korumak amacıyla alınmıştır. İçinde bulunduğumuz durum, sıkı bir mali denge ve mevcut kaynakların sorumlu şekilde yönetilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.
MEMPHIS DEPAY YÖNETİME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Corinthians'ın ayrılık açıklamasının ardından Memphis Depay da sosyal medya hesabından kulüp yönetimine sert tepki göstermişti.
Hollandalı futbolcu, Corinthians yönetimini daha önce yapılan anlaşmaya "saygı göstermemekle" suçlamış ve taraflar arasında sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam etmesini öngören bir mutabakat bulunduğunu savunmuştu.
Ancak taraflar arasında gerçekleştirilen yeni görüşmelerin ardından kriz çözüldü ve Memphis Depay'ın Corinthians'ta kalması konusunda anlaşmaya varıldı.
51 MAÇTA 22 GOLE KATKI
2024 yılında Corinthians'a transfer olan Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
Geride kalan sezonda Corinthians formasıyla 51 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı.
Memphis Depay'ın formasını giydiği Corinthians, geçtiğimiz sezon Sao Paulo Eyalet Şampiyonası'nı ve Brezilya Kupası'nı kazanmayı başardı.
32 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığı henüz resmi olarak açıklanmadı.
"TALEPLERİNİ DÜŞÜRMEYİ KABUL ETTİ"
Anlaşmayla ilgili konuşan Omar Stabile, Memphis Depay ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.
Stabile, "Memphis Depay'ın ekibine ve kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisiyle bire bir görüştük ve taleplerini aşağı çekmeyi kabul etti. Corinthians için en doğru olanı yaptık." ifadelerini kullandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME, 25 MİLYON DOLAR
ESPN'de yer alan habere göre; Memphis Depay ile Corinthians arasında yapılan yeni anlaşmanın 2 yıllık olduğu ve toplam maliyetinin yaklaşık 25 milyon dolar (22,4 milyon euro) seviyesinde bulunduğu belirtildi.
Bu rakamın içerisinde, Hollandalı yıldızın önceki sözleşmesinden kalan önemli miktardaki ödenmemiş ücretlerin yanı sıra imaj haklarından doğan alacaklarının da bulunduğu kaydedildi.
Başarı ve performansa bağlı bonusların ise söz konusu 25 milyon dolarlık rakama dahil olmadığı aktarıldı.
Corinthians Başkanı Stabile, kulübün mali durumuna dikkat çekerek, "Finansal konu bizim için çok önemliydi. Gelecekte ödeyemeyeceğimiz bir sözleşmeyi imzalamanın hiçbir anlamı yoktu." dedi.
CORINTHIANS GEÇEN HAFTA AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
Corinthians, aylar süren görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta Memphis Depay'ın sözleşmesinin ekonomik gerekçeler nedeniyle yenilenmeyeceğini açıklamıştı.
Brezilya ekibinin ciddi bir borç yükünün altında olduğu belirtilirken, Galapagos Capital tarafından yayımlanan Brezilya futbol sektörüne ilişkin yıllık rapora göre Corinthians'ın toplam borcunun yaklaşık 420 milyon euro olduğu ifade edildi.
Kulüp, Memphis Depay'la yolların ayrılması yönünde aldığı kararı açıklarken, "Bu karar yalnızca ve yalnızca kurumumuzun mali sağlığını korumak amacıyla alınmıştır. İçinde bulunduğumuz durum, sıkı bir mali denge ve mevcut kaynakların sorumlu şekilde yönetilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullanmıştı.
MEMPHIS DEPAY YÖNETİME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Corinthians'ın ayrılık açıklamasının ardından Memphis Depay da sosyal medya hesabından kulüp yönetimine sert tepki göstermişti.
Hollandalı futbolcu, Corinthians yönetimini daha önce yapılan anlaşmaya "saygı göstermemekle" suçlamış ve taraflar arasında sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam etmesini öngören bir mutabakat bulunduğunu savunmuştu.
Ancak taraflar arasında gerçekleştirilen yeni görüşmelerin ardından kriz çözüldü ve Memphis Depay'ın Corinthians'ta kalması konusunda anlaşmaya varıldı.
51 MAÇTA 22 GOLE KATKI
2024 yılında Corinthians'a transfer olan Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
Geride kalan sezonda Corinthians formasıyla 51 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı.
Memphis Depay'ın formasını giydiği Corinthians, geçtiğimiz sezon Sao Paulo Eyalet Şampiyonası'nı ve Brezilya Kupası'nı kazanmayı başardı.