Haber Tarihi: 18 Ağustos 2026 13:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 13:22

Ek Tercihlerde Açıköğretim Yazılır mı? YKS Ek Tercihlerde Açıköğretim Bölümleri

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme yerleşemeyen adaylar, "Ek tercihlerde açıköğretim yazılır mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ek Tercihlerde Açıköğretim Yazılır mı? YKS Ek Tercihlerde Açıköğretim Bölümleri
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Evet, ek tercih döneminde açıköğretim programları tercih edilebilir. Ancak adayların tercih yapabilmesi için ilgili açıköğretim programında ek yerleştirme kapsamında boş kontenjan bulunması ve adayın programın başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.
YKS ek tercihlerde açıköğretim var mı?

Açıköğretim fakültelerinde yer alan ön lisans ve lisans programları, ek yerleştirme döneminde boş kontenjan oluşması halinde tercih listelerinde yer alabiliyor.

Adayların hangi açıköğretim bölümlerinin ek tercihlerde tercih edilebileceğini ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.

Ek tercihte açıköğretim için puan şartı var mı?

Açıköğretim programlarında da ilgili programın puan türü ve taban puan şartları bulunabiliyor. Adayların ek tercih yaparken kendi YKS puanlarını ve programın ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen koşullarını dikkate alması gerekiyor.

Bazı programlarda özel koşullar da bulunabileceğinden tercih yapılmadan önce kılavuzun dikkatli şekilde incelenmesi önem taşıyor.

Ek tercihlerde açıköğretim bölümleri nasıl yazılır?


Adaylar ek tercih döneminde ÖSYM'nin tercih sistemi üzerinden açıköğretim programlarını tercih listelerine ekleyebilir. Ancak yalnızca ek yerleştirme kılavuzunda yer alan ve boş kontenjanı bulunan programlar tercih edilebilir.

Adayların bölümün kodunu, puan türünü, özel koşullarını ve kontenjan durumunu kontrol ederek tercih yapması gerekiyor.

Sonuç: Ek Tercihlerde Açıköğretim Yazılır mı?

Evet, YKS ek tercihlerinde açıköğretim bölümleri yazılabilir. Bunun için ilgili programın ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilir olması ve adayın gerekli şartları taşıması gerekiyor. Açıköğretim programlarının güncel kontenjan ve tercih koşulları, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla kesinleşecek.

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