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Galatasaray, Batrakov'u devlerinden elinden alıyor!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov ile Manchester City, Manchester United ve Chelsea de ilgilendi. İngiliz ekipleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle 21 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Batrakov'u devlerinden elinden alıyor!
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Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Aleksey Batrakov ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teamtalk'ta yer alan habere göre, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi Premier Lig'in önemli ekipleri de 21 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi.

GERİ ADIM ATTILAR

Premier Lig temsilcileri, Ukrayna ile savaştan dolayı Rusya'ya uluslararası arenada uygulanan yaptırımlar nedeniyle Batrakov transferinde geri adım attı.

Batrakov için daha önce de Paris Saint-Germain gündeme gelmiş ve Fransız ekibinin de benzer nedenlerden dolayı bu transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY - BATRAKOV: ANLAŞMA ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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