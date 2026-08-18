Galatasaray, Tresoldi'yi ikna edemedi!

Mauro Icardi'yle sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için hem 23 yaş altı hem de 23 yaş üstü futbolcularla görüşüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar teklifini iletirken Alman futbolcuyu henüz ikna edemedi.
BARCELONA DA İLGİLENİYOR
Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Sezona iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki genç golcü, bu sezon Club Brugge'de 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
BARCELONA DA İLGİLENİYOR
Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Sezona iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki genç golcü, bu sezon Club Brugge'de 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.