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Galatasaray, Tresoldi'yi ikna edemedi!

Galatasaray, Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi'ye teklif yaptı ancak 21 yaşındaki Alman santrforu henüz ikna edemedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 13:36
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Tresoldi'yi ikna edemedi!
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Mauro Icardi'yle sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için hem 23 yaş altı hem de 23 yaş üstü futbolcularla görüşüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar teklifini iletirken Alman futbolcuyu henüz ikna edemedi.

BARCELONA DA İLGİLENİYOR

Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Sezona iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki genç golcü, bu sezon Club Brugge'de 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  

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