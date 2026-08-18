Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuz Aydın gelişmesi!

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, İstanbul'a geldi.
JAYDEN İÇİN GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Joes Blakborn, Jayden Oosterwolde'nin geleceği konusunda Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacak.
Blakborn, ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı maçta Fransız ekibiyle de transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
İstanbul'a gelen Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması büyük dikkat çekti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş ile adı daha önce geçen Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlılara gidebileceği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Oğuz Aydın'ın temsilcisinin Beşiktaş'a ziyaretinin Oğuz ile ilgili olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın ilgisi dışında 25 yaşındaki Oğuz Aydın'a önemli takımlardan da teklifler bulunuyor ancak Fenerbahçe, şu aşamada Oğuz Aydın'ı bırakmak istemiyor.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME
Joes Blakborn'un, Beşiktaş'ta yurt dışında forma giyen bir oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
JAYDEN İÇİN GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Joes Blakborn, Jayden Oosterwolde'nin geleceği konusunda Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacak.
Blakborn, ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı maçta Fransız ekibiyle de transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
İstanbul'a gelen Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması büyük dikkat çekti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş ile adı daha önce geçen Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlılara gidebileceği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Oğuz Aydın'ın temsilcisinin Beşiktaş'a ziyaretinin Oğuz ile ilgili olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın ilgisi dışında 25 yaşındaki Oğuz Aydın'a önemli takımlardan da teklifler bulunuyor ancak Fenerbahçe, şu aşamada Oğuz Aydın'ı bırakmak istemiyor.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME
Joes Blakborn'un, Beşiktaş'ta yurt dışında forma giyen bir oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.