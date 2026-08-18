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Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuz Aydın gelişmesi!

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajeri Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması kafaları karıştırdı ancak gerçek ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 13:51
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuz Aydın gelişmesi!
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Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın menajeri Joes Blakborn, İstanbul'a geldi.

JAYDEN İÇİN GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Joes Blakborn, Jayden Oosterwolde'nin geleceği konusunda Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacak.

Blakborn, ayrıca Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı maçta Fransız ekibiyle de transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

İstanbul'a gelen Joes Blakborn'un Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması büyük dikkat çekti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş ile adı daha önce geçen Oğuz Aydın'ın siyah-beyazlılara gidebileceği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Oğuz Aydın'ın temsilcisinin Beşiktaş'a ziyaretinin Oğuz ile ilgili olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'de mutlu olan milli futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın ilgisi dışında 25 yaşındaki Oğuz Aydın'a önemli takımlardan da teklifler bulunuyor ancak Fenerbahçe, şu aşamada Oğuz Aydın'ı bırakmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME

Joes Blakborn'un, Beşiktaş'ta yurt dışında forma giyen bir oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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