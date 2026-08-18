Al Hilal, Amedspor'u farklı mağlup etti

SUUDİ Arabistan Süper Lig ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı ile Kadınlar Süper Ligi takımlarından Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1.850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Al Hilal, Amedspor'u 3-1 mağlup etti.
Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürürken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal de aynı merkezde çalışmalarına devam ediyor.
Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürürken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal de aynı merkezde çalışmalarına devam ediyor.