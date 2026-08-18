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Al Hilal, Amedspor'u farklı mağlup etti

Suudi Arabistan Süper Lig ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Amedspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaştı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Al Hilal 3-1 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 17:42 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 17:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Al Hilal, Amedspor'u farklı mağlup etti
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SUUDİ Arabistan Süper Lig ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı ile Kadınlar Süper Ligi takımlarından Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1.850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Al Hilal, Amedspor'u 3-1 mağlup etti.

Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürürken, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal de aynı merkezde çalışmalarına devam ediyor.

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