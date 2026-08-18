Ek Tercih Ne Zaman? 2026 YKS Ek Tercih Tarihleri Belli Oldu mu?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS takviminde ana tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2026 YKS ek tercih tarihi açıklandı mı?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek yerleştirme takviminin, üniversitelerdeki ilk yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle ilan edilmesi bekleniyor.

Adayların kesin tarih için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Ek tercihler kimler yapabilir?

Ek yerleştirme döneminde, ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar başta olmak üzere ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar tercih yapabilecek.

Ek tercih döneminde hangi bölümlerin açılacağı ve kontenjanların ne kadar olacağı, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek.

Ek tercihler ne zaman başlayacak?

2026 YKS ek tercih başlangıç tarihi şu an için kesinleşmiş değil. ÖSYM tarafından ek yerleştirme takvimi açıklandığında tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri de belli olacak.

Adayların sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılan kesinleşmemiş tarihler yerine ÖSYM'nin resmi açıklamalarını dikkate alması gerekiyor.

Sonuç: Ek tercih ne zaman?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ana YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Ek yerleştirme takviminin ise ÖSYM tarafından önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.