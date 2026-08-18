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Beşiktaş'a transfer yanıtı: Dodi Lukebakio

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Dodi Lukebakio için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Benfica'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif sunarken, Portekiz ekibinin Belçikalı yıldız için 30 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 16:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transfer yanıtı: Dodi Lukebakio
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Beşiktaş'ta transfer sırası sağ kanat ve orta sahaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetim, bu iki mevkinin ardından stoper için de çalışma yapacak.

Öncelikle sağ kanadı halletmek isteyen siyah beyazlılar, kısa süre önce gündemine aldığı Dodi Lukebakio için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Benfica'nın 28 yaşındaki oyuncusu için Beşiktaşlı yetkililer, Portekiz kulübüne 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklifini iletti.

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica, Belçikalı kanat için 30 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın milli takımdan da arkadaşı olan Lukebakio, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olmuştu.

BU SEZON 2 GOLE KATKI

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.



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