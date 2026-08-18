Niclas Füllkrug, Werder Bremen'e geri döndü!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, eski golcüsü Niclas Füllkrug'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 33 yaşındaki Alman santrfor, West Ham United'dan sezon sonuna kadar kiralandı.
Werder Bremen'den ayrıldığı dönemde Bundesliga'yı gol kralı olarak tamamlayan ve Almanya Milli Takımı'nda kendisine yer edinen Niclas Füllkrug, üç yıl sonra eski takımına geri döndü.
Werder Bremen Profesyonel Futbol Direktörü Peter Niemeyer, Füllkrug'un West Ham United'dan sezon sonuna kadar kiralandığını ve takımın hücum seçeneklerini güçlendireceğini açıkladı.
"BİZE GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ"
Transferle ilgili konuşan Peter Niemeyer, Füllkrug'un Werder Bremen'e dönme isteğinin çok güçlü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Niclas'ı yeniden kulübümüze getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Fülle, Werder'e geri dönmek istediğini bize çok açık bir şekilde ifade etti. Bundesliga'yı çok iyi tanıyor ve bize hemen katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Son iki yılın onun istediği gibi geçmediğini biliyoruz ancak Werder'deki yeni döneminin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz."
DANIEL THIOUNE: "TAM ANLAMIYLA BİR GOLCÜ"
Werder Bremen Teknik Direktörü Daniel Thioune de yeni transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Thioune, Alman golcünün takıma farklı özellikler kazandıracağını belirterek şunları söyledi:
"Niclas tam anlamıyla bir golcü. Fiziksel olarak güçlü, hava toplarında çok etkili, topla rahat ve sırtı dönük oyunda da topu tutabiliyor. Oyunumuza kesinlikle farklı bir boyut kazandıracak. Aynı zamanda hem saha içinde hem de saha dışında ağırlığını hissettiren gerçek bir lider. Werder'deki önceki döneminden birçok oyuncuyu ve kulüp çalışanını hâlâ tanıyor. Bu nedenle yeniden takıma uyum sağlamasının uzun süreceğini düşünmüyorum."
FULLKRUG: "MADDİ FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRDIM"
Werder Bremen'e geri dönmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Niclas Füllkrug ise transferin gerçekleşebilmesi için maddi fedakarlık yaptığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu, "Werder'in benim için çok özel bir kulüp olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Bu nedenle kiralık transferin gerçekleşebilmesi için maddi fedakarlık yapmaya da hazırdım. Benim için yeniden Werder forması giymek önemliydi. Kulüple çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. Bremen'e geri döneceğim ve yeniden Bundesliga'da oynayacağım için gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
WERDER BREMEN'DE YETİŞTİ
Werder Bremen altyapısından yetişen Niclas Füllkrug, Bundesliga'daki çıkışını da Bremen ekibinin formasıyla gerçekleştirdi.
Kariyerinde Greuther Fürth, Nürnberg ve Hannover formalarını giyen Alman santrfor, 2019 yılında yeniden Werder Bremen'e döndü. Füllkrug, üç yıl önce Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Tecrübeli golcü daha sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yolunu tuttu. Füllkrug, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise İtalyan devi Milan'da kiralık olarak geçirdi.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA 14 GOL
Niclas Füllkrug, Almanya Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası ve EURO 2024'te de mücadele etti.
Almanya Milli Takımı formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı.
Bundesliga'da bugüne kadar 157 karşılaşmaya çıkan Füllkrug, 56 gol kaydetti. Bundesliga 2'de ise 135 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 47 gole imza attı.
Werder Bremen'den ayrıldığı dönemde Bundesliga'yı gol kralı olarak tamamlayan ve Almanya Milli Takımı'nda kendisine yer edinen Niclas Füllkrug, üç yıl sonra eski takımına geri döndü.
Werder Bremen Profesyonel Futbol Direktörü Peter Niemeyer, Füllkrug'un West Ham United'dan sezon sonuna kadar kiralandığını ve takımın hücum seçeneklerini güçlendireceğini açıkladı.
"BİZE GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ"
Transferle ilgili konuşan Peter Niemeyer, Füllkrug'un Werder Bremen'e dönme isteğinin çok güçlü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Niclas'ı yeniden kulübümüze getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Fülle, Werder'e geri dönmek istediğini bize çok açık bir şekilde ifade etti. Bundesliga'yı çok iyi tanıyor ve bize hemen katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Son iki yılın onun istediği gibi geçmediğini biliyoruz ancak Werder'deki yeni döneminin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz."
DANIEL THIOUNE: "TAM ANLAMIYLA BİR GOLCÜ"
Werder Bremen Teknik Direktörü Daniel Thioune de yeni transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Thioune, Alman golcünün takıma farklı özellikler kazandıracağını belirterek şunları söyledi:
"Niclas tam anlamıyla bir golcü. Fiziksel olarak güçlü, hava toplarında çok etkili, topla rahat ve sırtı dönük oyunda da topu tutabiliyor. Oyunumuza kesinlikle farklı bir boyut kazandıracak. Aynı zamanda hem saha içinde hem de saha dışında ağırlığını hissettiren gerçek bir lider. Werder'deki önceki döneminden birçok oyuncuyu ve kulüp çalışanını hâlâ tanıyor. Bu nedenle yeniden takıma uyum sağlamasının uzun süreceğini düşünmüyorum."
FULLKRUG: "MADDİ FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRDIM"
Werder Bremen'e geri dönmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Niclas Füllkrug ise transferin gerçekleşebilmesi için maddi fedakarlık yaptığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu, "Werder'in benim için çok özel bir kulüp olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Bu nedenle kiralık transferin gerçekleşebilmesi için maddi fedakarlık yapmaya da hazırdım. Benim için yeniden Werder forması giymek önemliydi. Kulüple çok iyi görüşmeler gerçekleştirdim. Bremen'e geri döneceğim ve yeniden Bundesliga'da oynayacağım için gerçekten çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
WERDER BREMEN'DE YETİŞTİ
Werder Bremen altyapısından yetişen Niclas Füllkrug, Bundesliga'daki çıkışını da Bremen ekibinin formasıyla gerçekleştirdi.
Kariyerinde Greuther Fürth, Nürnberg ve Hannover formalarını giyen Alman santrfor, 2019 yılında yeniden Werder Bremen'e döndü. Füllkrug, üç yıl önce Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Tecrübeli golcü daha sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yolunu tuttu. Füllkrug, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise İtalyan devi Milan'da kiralık olarak geçirdi.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA 14 GOL
Niclas Füllkrug, Almanya Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası ve EURO 2024'te de mücadele etti.
Almanya Milli Takımı formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı.
Bundesliga'da bugüne kadar 157 karşılaşmaya çıkan Füllkrug, 56 gol kaydetti. Bundesliga 2'de ise 135 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 47 gole imza attı.