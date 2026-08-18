Senegal'in yeni hocası Patrick Vieira!

Senegal Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Patrick Vieira getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Patrick Vieira, Senegal A Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olarak göreve getirildi. Vieira'nın resmi tanıtım tarihi ve göreve başlama sürecine ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak." denildi.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'yı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, Aralık 2024'ten Temmuz 2026'ya kadar görev yapan, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Pape Thiaw'ın yerine göreve başladı.
ZENGİN BİR TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Manchester City altyapısında başlayan Vieira, daha sonra New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg ve Genoa'da görev yaptı.
Fransız çalıştırıcı, Genoa'nın başında çıktığı 37 maçta 1,14 puan ortalaması yakaladı.
İLK KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRACAK
Kulüp takımlarında önemli deneyimler yaşayan Patrick Vieira, kariyerinde ilk kez bir milli takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.
49 yaşındaki teknik adamın hedefi, Senegal'i 2027 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası sürecinde başarıya taşımak olacak.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'yı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, Aralık 2024'ten Temmuz 2026'ya kadar görev yapan, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya elenen Pape Thiaw'ın yerine göreve başladı.
ZENGİN BİR TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Manchester City altyapısında başlayan Vieira, daha sonra New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg ve Genoa'da görev yaptı.
Fransız çalıştırıcı, Genoa'nın başında çıktığı 37 maçta 1,14 puan ortalaması yakaladı.
İLK KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRACAK
Kulüp takımlarında önemli deneyimler yaşayan Patrick Vieira, kariyerinde ilk kez bir milli takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.
49 yaşındaki teknik adamın hedefi, Senegal'i 2027 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası sürecinde başarıya taşımak olacak.