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Ollie Watkins, Al Hilal ile anlaştı!

Al-Hilal, forvet transferinde rotasını Ollie Watkins'e çevirdi. Suudi Arabistan ekibinin İngiliz golcüyle prensip anlaşmasına vardığı ve bonservis görüşmeleri için Aston Villa ile masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ollie Watkins, Al Hilal ile anlaştı!
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, forvet transferinde rotasını Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Ollie Watkins'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 yaşındaki golcünün Al-Hilal ile kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı ve Suudi ekibinin Aston Villa ile bonservis görüşmelerine başlamaya hazırlandığı belirtildi.

TEAMtalk'ın haberine göre Al-Hilal, santrfor transferinde öncelikli hedefleri olan Harry Kane ve Victor Osimhen için yürüttüğü görüşmelerden istediği sonucu alamamasının ardından Ollie Watkins'i gündeminin ilk sırasına aldı.

WATKINS, AL-HILAL İLE ANLAŞTI

Haberde, Ollie Watkins'in Suudi Arabistan'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı ve Al-Hilal ile oldukça yüksek rakamlı olması beklenen sözleşmenin şartları konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

İngiliz golcünün kişisel şartları kabul etmesinin ardından Al-Hilal'in transferin bir sonraki aşamasına geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin kısa süre içerisinde Aston Villa ile resmi temaslara başlamasının beklendiği ancak iki kulüp arasında henüz herhangi bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

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