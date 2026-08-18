Galatasaray için Nkunku iddiası!

Galatasaray, transfer döneminin kalan bölümünde özellikle hücum hattına takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN GÖRÜŞME
Sarı-kırmızılılar için Christopher Nkunku iddiası gündeme geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray, Fransız futbolcu için Milan ile görüşmelere başladı.
ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR
Romano ise Leipzig'in eski oyuncusu Nkunku için Milan'a kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
28 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili karar vermeden önce tüm seçeneklerini görmek istiyor.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, Nkunku'nun, Milan'dan ayrılması bekleniyor.
Milan, Leipzig'in Nkunku için yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, Nkunku için 35 milyon euro istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
HEDEF İTALYA MI?
Öte yandan hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için son dönemde gündeme gelen transfer haberlerinin merkezinde İtalya'nın olması dikkat çekti.
İtalya'dan son dönemde önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların gündeminde Rafael Leao, Noa Lang ve Jonathan David (Menajerler tarafından önerildi) gibi isimler yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar için Christopher Nkunku iddiası gündeme geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray, Fransız futbolcu için Milan ile görüşmelere başladı.
ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR
Romano ise Leipzig'in eski oyuncusu Nkunku için Milan'a kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
28 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili karar vermeden önce tüm seçeneklerini görmek istiyor.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre, Nkunku'nun, Milan'dan ayrılması bekleniyor.
Milan, Leipzig'in Nkunku için yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, Nkunku için 35 milyon euro istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
HEDEF İTALYA MI?
Öte yandan hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için son dönemde gündeme gelen transfer haberlerinin merkezinde İtalya'nın olması dikkat çekti.
İtalya'dan son dönemde önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların gündeminde Rafael Leao, Noa Lang ve Jonathan David (Menajerler tarafından önerildi) gibi isimler yer alıyor.