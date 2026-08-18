Real Betis, Sofyan Amrabat'ı istiyor

Real Betis, Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ın transferinden vazgeçmiyor.
PELLEGRINI YENİDEN İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE El Chiringuito'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.
Real Betis'in transferde önceiği forvet pozisyonuna verdiği ve kadroda Dani Ceballos'a yer açmak istediği ancak Pellegrini'nin de Amrabat'ın geri dönmesini ve bu sorunun çözülmesini istediği belirtildi.
İSPANYA'DA PERFORMANSI
29 yaşındaki Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te 23 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PELLEGRINI YENİDEN İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE El Chiringuito'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.
Real Betis'in transferde önceiği forvet pozisyonuna verdiği ve kadroda Dani Ceballos'a yer açmak istediği ancak Pellegrini'nin de Amrabat'ın geri dönmesini ve bu sorunun çözülmesini istediği belirtildi.
İSPANYA'DA PERFORMANSI
29 yaşındaki Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık gittiği Real Betis'te 23 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.