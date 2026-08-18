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Denis Dragus'un Trabzonspor'dan talepleri ortaya çıktı!

Trabzonspor'da forma giyen Rumen futbolcu Denis Dragus'un bordo-mavili ekipten talepleri ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 16:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Denis Dragus'un Trabzonspor'dan talepleri ortaya çıktı!
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Trabzonspor, yeni sezon kadro planlamasında Denis Dragus'u takımda düşünmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FCSB, DRAGUS İLE İLGİLENİYOR

Romanya Ligi takımlarından FCSB, 27 yaşındaki forvet oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Rumen forvetin Transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gigi Becali, "Trabzonspor, Draguş'un kalan 2 yıllık sözleşmesi için 600 bin Euro önerdi. Ancak futbolcu tüm parayı yani 3 milyon Euro'yu istiyor." ifadelerini kullandı.

1.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Öte yandan bordo-mavili takım, forvet oyuncuyu Standard Liege'den 1.7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

Dragus, Trabzonspor'dan her bir futbol sezonu için net 1.575 milyon Euro kazanıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rumen oyuncu kalan 3 milyon Euro almadan ayrılmak istemiyor.

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