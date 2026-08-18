18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
22:00
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
22:00
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
22:00
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
01:00
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
01:00

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Oliwia Domin'i açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Oliwia Domin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Oliwia Domin'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Polonyalı orta saha oyuncusu Oliwia Domin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Polonya Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Oliwia Domin ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Czuwaj Przemysl, Resovia ve UKS SMS Lodz takımlarında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, son olarak görev yaptığı Fransız ekibi Dijon FCO'da geçen sezon 21 maçta oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.