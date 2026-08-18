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Batrakov'u keşfeden isimden Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Aleksey Batrakov'u keşfeden Andrey Nagibin, genç yıldızın yeteneklerine ve karakterine övgüler yağdırırken PSG'nin de oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Batrakov'u keşfeden isimden Galatasaray'a mesaj
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Galatasaray, Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, genç oyuncu için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Batrakov'u Lokomotiv Moskova altyapısına kazandıran antrenör Andrey Nagibin, genç futbolcunun Galatasaray'a transferini beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

Batrakov ile görüştüğünü söyleyen Nagibin, "Kendisini ve ailesini bu büyük kariyer adımından dolayı tebrik ettim. Ona, Türkiye'de de Rusya Ligi'nde gösterdiği kadar etkileyici bir performans sergilemesini diledim. Aleksey için kolay olmayacak çünkü Türk taraftarlar çok talepkar. Ancak Batrakov, kariyeri boyunca benzer bir baskıyla oynuyor. Çünkü çocukluğundan beri rakiplerine göre fiziksel açıdan dezavantajlıydı. Buna rağmen hep zekasını kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Size şunu söyleyebilirim; Aleksey çocukluğundan beri değişmedi. Hep ciddi ve hedefleri olan bir çocuktu." dedi.

Batrakov'un henüz genç yaşta dikkatini çektiğini anlatan Nagibin, öğrencisiyle tanışma hikayesini de paylaştı. Rus antrenör, "Bir gün bir arkadaşım, '2002'li çocukların arasında parlayan 2005'li bir çocuk var. İzlemen lazım.' dediğinde Löşa hayatıma girmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencisinin özelliklerinden bahseden Rus antrenör, "Alanı çok iyi tarıyor ve sahada en doğru pozisyonu alıyor. Karakterine dikkat çekmek istiyorum çünkü çok mücadeleci ve pes etmeyen bir yapısı var. Bence Aleksey'de bir teknik direktörün isteklerine uyum sağlayabilmesi için gereken tüm özellikler var. 10 numarada da üçlü orta sahada da faydalı olacaktır. Ayrıca Galatasaray'ın üst düzey oyunculardan oluşan bir kadrosunun olması, Aleksey'in daha hızlı adapte olmasına yardımcı olacaktır. Oyun zekâsını geliştirmeye her an devam etmeli. Ayrıca fiziksel özelliklerinin gelişimine ve korunmasına da önem vermeli. Çünkü Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi, yüksek rekabet seviyesine, güçlü rakiplere ve yüksek oyun hızına sahip turnuvalar." ifadelerini kullandı.

"PSG İLE GÖRÜŞMELER OLDU"

Oyuncuya PSG ilgisini de doğrulayan Nagibin, "Kulüpler arasında görüşmeler olduğunu biliyordum ancak detaylar hakkında bir şey söyleyemem. Bazı maddeler üzerinde anlaşmaya varamadılar." diyerek sözlerini noktaladı. 

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