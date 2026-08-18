18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
22:00
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
22:00
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
22:00
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
01:00
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
01:00

Mahmut Uslu'ya Gençlerbirliği maçı sonrası PFDK sevki

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mahmut Uslu'ya Gençlerbirliği maçı sonrası PFDK sevki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Uslu, Fenerbahçe'nin maçta iki penaltısının verilmediğini savunarak, özellikle Talisca'nın ceza sahasında elle oynama pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini söyledi.

"İKİ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Uslu, "Bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık; penaltı ve kırmızı kart, kitap öyle yazıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını da kabul eden Uslu, buna rağmen hakem kararlarının kabul edilemez olduğunu savundu.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIRIZ"

Uslu'nun açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise tedbir ifadeleri oldu.

Deneyimli yönetici, "Bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız." derken, kendisine "Tedbir alırız" sözleriyle neyi kastettiği sorulduğunda, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım." şeklinde konuştu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mahmut Uslu'nun Gençlerbirliği maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdit" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Uslu'nun sevk sonrası alacağı ceza, PFDK'nın yapacağı değerlendirmeyle belli olacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.