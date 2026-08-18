Mahmut Uslu'ya Gençlerbirliği maçı sonrası PFDK sevki

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.





Uslu, Fenerbahçe'nin maçta iki penaltısının verilmediğini savunarak, özellikle Talisca'nın ceza sahasında elle oynama pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini söyledi.





"İKİ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Uslu, "Bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık; penaltı ve kırmızı kart, kitap öyle yazıyor." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını da kabul eden Uslu, buna rağmen hakem kararlarının kabul edilemez olduğunu savundu.





"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIRIZ"

Uslu'nun açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise tedbir ifadeleri oldu.





Deneyimli yönetici, "Bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız." derken, kendisine "Tedbir alırız" sözleriyle neyi kastettiği sorulduğunda, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım." şeklinde konuştu.





PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mahmut Uslu'nun Gençlerbirliği maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdit" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Uslu'nun sevk sonrası alacağı ceza, PFDK'nın yapacağı değerlendirmeyle belli olacak.



