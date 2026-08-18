İddianın kaynağı ise Brezilya'daki Müslüman toplumunun tanınan isimlerinden Sheikh Jihad Hammadeh oldu. Hammadeh'in, Roberto Carlos'un kendisini ziyaret ettiğini ve bu görüşmede kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçtiğini söylediği aktarıldı.

Roberto Carlos gerçekten Müslüman oldu mu?

Roberto Carlos'un Müslüman olduğuna ilişkin iddia henüz kendisinden veya resmi temsilcilerinden yapılan bir açıklamayla doğrulanmadı. Dolayısıyla haber şu aşamada bir iddia niteliğinde bulunuyor. Bazı haber kaynakları da Roberto Carlos'un ailesi veya temsilcileri tarafından konuyla ilgili doğrulanmış bir açıklama yapılmadığını belirtiyor.

Öte yandan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de Brezilya'daki temasları sırasında Sheikh Jihad Hammadeh'ten Roberto Carlos'un İslamiyet'i seçtiği bilgisini aldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Roberto Carlos daha önce dini hakkında ne söylemişti?

Roberto Carlos, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda inançlı olduğunu belirtmişti. 2014 yılında verdiği bir röportajda kiliseye gitmediğini ancak maçlardan önce Tanrı ile konuştuğunu söylemişti. O dönemki açıklamalarında kendisini Hristiyan inancıyla ilişkilendiren ifadeler kullanmıştı.

Bu nedenle 2026'da gündeme gelen İslamiyet'i seçtiği iddiası, futbolseverler arasında ayrıca merak uyandırdı.

Roberto Carlos kimdir?

Roberto Carlos, Brezilya futbolunun en önemli sol beklerinden biri olarak kabul ediliyor. Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid'deki başarılı kariyerinin yanı sıra Türkiye'de Fenerbahçe forması da giydi.

Türkiye'de futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük de yapan Carlos, özellikle güçlü şutları ve hücuma katkısıyla futbol tarihinin unutulmaz savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

Sonuç: Roberto Carlos Müslüman mı oldu?

Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönünde dikkat çeken bir iddia bulunuyor. İddiayı Sheikh Jihad Hammadeh'in açıklamaları ve AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in paylaşımı gündeme taşıdı. Ancak Roberto Carlos veya resmi temsilcileri tarafından henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadığı için bu bilgi kesinleşmiş değil.