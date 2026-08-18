Konyaspor'a Macar orta saha: Rajmund Toth

Konyaspor, genç orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün yer aldığı belirtildi.
Macaristan'ın ETO FC altyapısından yetişen ve kulübün A takımına yükselen 20 yaşındaki Toth, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Konyaspor'un yeni transferi, yeşil-beyazlı takımda 66 numaralı formayı giyecek.
Macaristan'ın ETO FC altyapısından yetişen ve kulübün A takımına yükselen 20 yaşındaki Toth, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Konyaspor'un yeni transferi, yeşil-beyazlı takımda 66 numaralı formayı giyecek.