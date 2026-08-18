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Konyaspor'a Macar orta saha: Rajmund Toth

Konyaspor, Macaristan Milli Takımı forması giyen genç orta saha Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 17:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Konyaspor'a Macar orta saha: Rajmund Toth
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Konyaspor, genç orta saha oyuncusu Rajmund Toth ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün yer aldığı belirtildi.

Macaristan'ın ETO FC altyapısından yetişen ve kulübün A takımına yükselen 20 yaşındaki Toth, Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Konyaspor'un yeni transferi, yeşil-beyazlı takımda 66 numaralı formayı giyecek.

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