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Fenerbahçe'den ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor: Edson Alvarez

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Meksikalı orta saha oyuncusunun Real Sociedad'a transfer olmaya yakın olduğu ve İspanyol ekibine imza atabilmek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor: Edson Alvarez
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Edson Alvarez, hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marca'nın haberine göre; LaLiga ekibi Real Sociedad, Meksikalı ön libero oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın.

MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ

Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımında forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham United'a ayrılık izni için baskı yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Fenerbahçe ile yalnızca 18 maça çıkan ve 1120 dakika sahada kalan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergilemişti.



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