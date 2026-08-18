Fenerbahçe'den ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor: Edson Alvarez

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Edson Alvarez, hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marca'nın haberine göre; LaLiga ekibi Real Sociedad, Meksikalı ön libero oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın.
MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ
Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımında forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham United'a ayrılık izni için baskı yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Fenerbahçe ile yalnızca 18 maça çıkan ve 1120 dakika sahada kalan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergilemişti.
MAAŞINDAN FERAGAT ETTİ
Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımında forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham United'a ayrılık izni için baskı yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Fenerbahçe ile yalnızca 18 maça çıkan ve 1120 dakika sahada kalan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergilemişti.