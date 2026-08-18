Juventus, Guglielmo Vicario'yu kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Tottenham forması giyen Guglielmo Vicario'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Juventus'tan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İtalyan kalecinin 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.





117 MAÇTA FORMA GİYDİ

Futbola Udinese altyapısında başlayan Vicario; Venezia, Perugia, Cagliari ve Empoli formaları giydi. İtalyan kaleci, Empoli ile Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2023 yılında Tottenham'a transfer oldu.





Vicario, İngiliz ekibinde 117 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli kaleci, Tottenham ile 2024/25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.





YENİ ADRESİ JUVENTUS

Tottenham macerasını noktalayan Vicario, kariyerine Juventus'ta devam edecek. İtalyan kaleci, 30 Haziran 2027'ye kadar Juventus'un kalesini koruyacak.



Juventus, transferin ardından yaptığı paylaşımda Vicario'ya, "Bianconero'ya hoş geldin, Guglielmo!" ifadeleriyle seslendi.



