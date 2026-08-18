NBA, Kawhi soruşturmasında usulsüzlüğe dair kanıt bulamadı

NBA'in, Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer'ın maaş sınırını aşmak amacıyla takım sponsorları üzerinden Kawhi Leonard'a para aktardığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşamadığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak lig, Clippers'ın Leonard'ı sponsorlarla buluşturmasının kuralları ihlal edip etmediğini araştırmaya devam ediyor.
ESPN'e konuşan ve NBA ile Clippers arasındaki son görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üç kaynağa göre lig, Steve Ballmer'ın takım sponsorları aracılığıyla Kawhi Leonard'a para aktararak maaş sınırı kurallarını aşmaya çalıştığına dair herhangi bir kanıt bulamadı.
NBA ise ESPN'in haberi üzerine yaptığı açıklamada, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.
NBA sözcüsü Mike Bass, "NBA'in iş birliği yapmayı reddettiği LA Clippers soruşturmasına ilişkin ESPN haberi, çok sayıda ve önemli ölçüde yanlış bilgi içeriyor. Bu konudaki sonuçlar, soruşturma tamamlandığında netleşecek" ifadelerini kullandı.
İki kaynağa göre NBA, artık Clippers'ın yalnızca Leonard'ı takım sponsorlarıyla tanıştırarak maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal edip etmediğini inceliyor. Müfettişlerin ayrıca kulübün çalışanlarını gerektiği şekilde denetleyip denetlemediğini araştırdığı belirtildi. Ancak bu noktada hangi kuralın ihlal edilmiş olabileceği ve Clippers'ın ne tür cezalarla karşılaşabileceği henüz netlik kazanmadı.
Leonard'ın artık faaliyet göstermeyen Aspiration şirketiyle yaptığı sponsorluk anlaşması üzerinden başlayan soruşturma 11 aydır devam ediyor. İnceleme daha sonra Clippers ile ticari ilişkileri bulunan en az üç farklı şirketi daha kapsayacak şekilde genişletildi.
Kaynaklara göre lig, Ballmer'ın söz konusu anlaşmalardan herhangi biri aracılığıyla Leonard'a şahsen para aktarılması yönünde talimat verdiğini gösteren bir kanıt ortaya koyamadı.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması, soruşturmanın ilk bulgularını temmuz ayının sonlarında Clippers'a sundu. O tarihten bu yana Ballmer ve Clippers'ı temsil eden David N. Kelley ile ligi temsil eden Rick Buchanan arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir kaynak bu müzakereleri "hararetli" olarak nitelendirdi.
Clippers ise oyuncuları takımın iş ortaklarıyla buluşturmasının NBA'de olağan bir uygulama olduğunu savundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncular ile takımın iş ortaklarını tanıştırmak hem NBA takımları açısından olağan bir uygulamadır hem de oyuncular ile temsilcilerinin sıkça dile getirdiği bir taleptir" denildi.
Clippers ayrıca Leonard'ın sponsorluk anlaşmalarının şartlarını müzakere etmediğini veya belirlemediğini vurguladı.
Soruşturmanın temeli, Eylül 2025'te yayımlanan bir habere dayanıyor. Söz konusu haberde Ballmer'ın, Aspiration'ın Clippers ile 300 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı dönemde şirkete yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yaptığı öne sürülmüştü.
Aspiration daha sonra 2022 yılında Leonard ile 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. İlk haberde konuşan anonim bir kaynak, Leonard'ın herhangi bir yükümlülük üstlenmeden ödeme aldığı bu anlaşmanın maaş sınırını aşmak amacıyla oluşturulduğunu iddia etmişti.
Ballmer ise başından bu yana herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddetti. Clippers sahibinin, kasıtlı olarak maaş sınırını aşmaya çalıştığı yönünde bir karar çıkması halinde bunu kabul etmek yerine tahkim yoluna başvuracağı belirtildi.
Clippers'ın 30 Haziran'da Toronto Raptors ile anlaşmaya vardığı Kawhi Leonard takası da soruşturma nedeniyle beklemede bulunuyor. Raptors'ın, soruşturmanın sonucunda ortaya çıkabilecek olası riskleri değerlendirdiği ifade edildi.
NBA başkanı Adam Silver, temmuz ayında yaptığı açıklamada konunun 2026-27 normal sezonu başlamadan önce çözüme kavuşmasını umduğunu söylemişti. Ancak dosyanın tahkime taşınması durumunda sürecin ne kadar uzayacağı belirsizliğini koruyor.
ESPN'e konuşan ve NBA ile Clippers arasındaki son görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üç kaynağa göre lig, Steve Ballmer'ın takım sponsorları aracılığıyla Kawhi Leonard'a para aktararak maaş sınırı kurallarını aşmaya çalıştığına dair herhangi bir kanıt bulamadı.
NBA ise ESPN'in haberi üzerine yaptığı açıklamada, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.
NBA sözcüsü Mike Bass, "NBA'in iş birliği yapmayı reddettiği LA Clippers soruşturmasına ilişkin ESPN haberi, çok sayıda ve önemli ölçüde yanlış bilgi içeriyor. Bu konudaki sonuçlar, soruşturma tamamlandığında netleşecek" ifadelerini kullandı.
İki kaynağa göre NBA, artık Clippers'ın yalnızca Leonard'ı takım sponsorlarıyla tanıştırarak maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal edip etmediğini inceliyor. Müfettişlerin ayrıca kulübün çalışanlarını gerektiği şekilde denetleyip denetlemediğini araştırdığı belirtildi. Ancak bu noktada hangi kuralın ihlal edilmiş olabileceği ve Clippers'ın ne tür cezalarla karşılaşabileceği henüz netlik kazanmadı.
Leonard'ın artık faaliyet göstermeyen Aspiration şirketiyle yaptığı sponsorluk anlaşması üzerinden başlayan soruşturma 11 aydır devam ediyor. İnceleme daha sonra Clippers ile ticari ilişkileri bulunan en az üç farklı şirketi daha kapsayacak şekilde genişletildi.
Kaynaklara göre lig, Ballmer'ın söz konusu anlaşmalardan herhangi biri aracılığıyla Leonard'a şahsen para aktarılması yönünde talimat verdiğini gösteren bir kanıt ortaya koyamadı.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması, soruşturmanın ilk bulgularını temmuz ayının sonlarında Clippers'a sundu. O tarihten bu yana Ballmer ve Clippers'ı temsil eden David N. Kelley ile ligi temsil eden Rick Buchanan arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir kaynak bu müzakereleri "hararetli" olarak nitelendirdi.
Clippers ise oyuncuları takımın iş ortaklarıyla buluşturmasının NBA'de olağan bir uygulama olduğunu savundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncular ile takımın iş ortaklarını tanıştırmak hem NBA takımları açısından olağan bir uygulamadır hem de oyuncular ile temsilcilerinin sıkça dile getirdiği bir taleptir" denildi.
Clippers ayrıca Leonard'ın sponsorluk anlaşmalarının şartlarını müzakere etmediğini veya belirlemediğini vurguladı.
Soruşturmanın temeli, Eylül 2025'te yayımlanan bir habere dayanıyor. Söz konusu haberde Ballmer'ın, Aspiration'ın Clippers ile 300 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı dönemde şirkete yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yaptığı öne sürülmüştü.
Aspiration daha sonra 2022 yılında Leonard ile 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. İlk haberde konuşan anonim bir kaynak, Leonard'ın herhangi bir yükümlülük üstlenmeden ödeme aldığı bu anlaşmanın maaş sınırını aşmak amacıyla oluşturulduğunu iddia etmişti.
Ballmer ise başından bu yana herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddetti. Clippers sahibinin, kasıtlı olarak maaş sınırını aşmaya çalıştığı yönünde bir karar çıkması halinde bunu kabul etmek yerine tahkim yoluna başvuracağı belirtildi.
Clippers'ın 30 Haziran'da Toronto Raptors ile anlaşmaya vardığı Kawhi Leonard takası da soruşturma nedeniyle beklemede bulunuyor. Raptors'ın, soruşturmanın sonucunda ortaya çıkabilecek olası riskleri değerlendirdiği ifade edildi.
NBA başkanı Adam Silver, temmuz ayında yaptığı açıklamada konunun 2026-27 normal sezonu başlamadan önce çözüme kavuşmasını umduğunu söylemişti. Ancak dosyanın tahkime taşınması durumunda sürecin ne kadar uzayacağı belirsizliğini koruyor.