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Tarfin, Fenerbahçe Basketbol Takımlarının sponsoru oldu

Fenerbahçe, Tarfin ile iki yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Tarfin, 2026/27 ve 2027/28 sezonlarında erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:14
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tarfin, Fenerbahçe Basketbol Takımlarının sponsoru oldu
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Fenerbahçe, basketbol şubesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Tarfin'in önümüzdeki iki sezon boyunca erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru olacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2 SEZONLUK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarfin logosu 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarında takımların kompozit logolarında yer alacak. Ayrıca Türkiye ve Avrupa'daki karşılaşmalarda giyilecek formaların göğüs bölümünde de Tarfin logosu bulunacak.

İMZA TÖRENİ DAHA SONRA DÜZENLENECEK

Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının önümüzdeki günlerde resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacağını duyurdu.

 

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