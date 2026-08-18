Tarfin, Fenerbahçe Basketbol Takımlarının sponsoru oldu

Fenerbahçe, basketbol şubesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Tarfin'in önümüzdeki iki sezon boyunca erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru olacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2 SEZONLUK ANLAŞMA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarfin logosu 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarında takımların kompozit logolarında yer alacak. Ayrıca Türkiye ve Avrupa'daki karşılaşmalarda giyilecek formaların göğüs bölümünde de Tarfin logosu bulunacak.
İMZA TÖRENİ DAHA SONRA DÜZENLENECEK
Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının önümüzdeki günlerde resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarfin logosu 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarında takımların kompozit logolarında yer alacak. Ayrıca Türkiye ve Avrupa'daki karşılaşmalarda giyilecek formaların göğüs bölümünde de Tarfin logosu bulunacak.
İMZA TÖRENİ DAHA SONRA DÜZENLENECEK
Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının önümüzdeki günlerde resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacağını duyurdu.