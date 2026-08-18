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Emirhan İlkhan için Süper Lig iddiası!

İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan için Süper Lig ihtimali gündeme geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Emirhan İlkhan için Süper Lig iddiası!
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İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da kariyerini sürdüren Türk futbolcu Emirhan İlkhan, bu yaz Süper Lig'e geri dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maaş bütçesinde yer açmak isteyen ve kadrodaki oyuncu sayısını azalmayı planlayan Torino'nun Emirhan İlkhan'ın da aralarında olduğu pek çok isimle yolları ayırmayı ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre; Torino, 2022 yılında Beşiktaş'tan yaklaşık 5 milyon euro bedelle transfer ettiği Emirhan için ödediği bedele yakın bir teklif alması durumunda transfere onay verebilir.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR TRANSFER İÇİN DEVREDE

İtalyan ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için ödediği 5 milyon euroluk bedelin en azından bir kısmını geri kazanmayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan Süper Lig takımlarından Başakşehir ve Trabzonspor'un da genç futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

6 milyon euro piyasa değeri bulunan milli futbolcu geçen sezon Torino formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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