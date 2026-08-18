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Sergen Yalçın'ın biletini kestiği 3 isim Italiano ile kendine geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde bileti kesilen 3 futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano ile ritmini buldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:18
Sergen Yalçın'ın biletini kestiği 3 isim Italiano ile kendine geldi
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Sezona galibiyetle başlayan ve şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta  teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takıma kazandırdığı bazı futbolcular dikkat çekiyor. Sergen Yalçın döneminde unutulan ve gönderilmesi planlanan 3 isim, Italiano'nun gelişiyle birlikte yeniden form yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Italiano'nun gelişiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Avrupa'da Midtjylland ve Hradec Kralove'u eleyip play-off turuna kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig'e de Eyüpspor galibiyetiyle başladı..

DJALO, CERNY VE TAYLAN BULUT RİTMİNİ BULDU

Takıma adeta sihirli dokunuş yapan Italiano, Sergen Yalçın döneminde unutulan bazı futbolcuların performanslarını ciddi anlamda artırdı.

Milliyet'e göre Cerny, Djalo ve Taylan Bulut, Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılacaktı ancak bu isimler Italiano'nun gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Djalo, Italiano'nun gelişiyle formayı kaparken, stoper tandeminin en önemli parçası haline geldi. Cerny'nin sağ kanattaki performansı büyük ölçüde artarken, geçen sezon kadroya bile girmekte zorlanan Taylan Bulut, Eyüpspor maçında 90 dakika oynadı ve alkış topladı.



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