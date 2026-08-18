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Harry Kane'den yeni sözleşme açıklaması

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Alman ekibiyle önümüzdeki haftalarda yeni sözleşme için görüşeceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Kane'den yeni sözleşme açıklaması
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Bayern Münih forması giyen Harry Kane, yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Golcü yıldız, yeni sözleşme konusunda Bayern Münih ile önümüzdeki haftalarda görüşme yapacaklarını söyledi.

İngiliz golcü, "Bayern Münih ile sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı. Bu yüzden bu konuyu konuşmanın tam sırası! Önümüzdeki haftalarda kulüple bu konuyu görüşeceğiz. Her iki taraf da bu konuda son derece rahat." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki golcü futbolcu için yaz transfer döneminde Barcelona iddiaları gündeme gelmişti.

2023'ten bu yana Bayern Münih forması giyen deneyimli oyuncu, Alman ekibinde 147 maçta 146 gol attı ve 33 asist yaptı.

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