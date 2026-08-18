18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
22:00
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
22:00
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
22:00
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
01:00
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
01:00

Karşıyaka filede Elif'i aldı

Karşıyaka yeni sezon öncesi Altınordu'dan orta oyuncu Elif Erkoç'u renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka filede Elif'i aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi Altınordu'dan orta oyuncu Elif Erkoç'u renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılı ekibin voleybol şubesi transferle ilgili, "Karşıyaka'mıza Hoş Geldin, Elif Erkoç! Geçtiğimiz sezon Altınordu Voleybol forması giyen başarılı Orta Oyuncu Elif Erkoç ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, Yeşil-Kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" açıklamasını yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.