Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi Altınordu'dan orta oyuncu Elif Erkoç'u renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılı ekibin voleybol şubesi transferle ilgili, "Karşıyaka'mıza Hoş Geldin, Elif Erkoç! Geçtiğimiz sezon Altınordu Voleybol forması giyen başarılı Orta Oyuncu Elif Erkoç ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, Yeşil-Kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" açıklamasını yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Karşıyaka filede Elif'i aldı
Karşıyaka yeni sezon öncesi Altınordu'dan orta oyuncu Elif Erkoç'u renklerine bağladı.
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