Roma'da iki transfer yakın!

Roma, kadrosuna iki takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Galatasaray'ın da gündemine gelen Rodrigo Mora ve Malick Fofana'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.
Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Fofana transferi için Lyon ile 35 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Lyon, bu transfer için Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı maçların tamamlanmasını bekliyor.
Roma, Lyon'un bu kararından memnun olmasa da kendilerine tanınan bir haftalık ek sürede transfer için daha iyi koşullar elde etmeyi planlıyor.
RODRIGO MORA TRANSFERİ DE BİTİYOR
Roma, Rodrigo Mora transferi konusunda da Porto ile anlaşma sağladı.
Romano'nun haberine göre, Roma, Mora için 25 milyon euro bonservis ödeyecek.
Yapılan anlaşmada Porto'nun sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı ve Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin tamamını satın almasına yönelik özel bir madde yer alıyor.
Rodrigo Mora transferinin, Fofana'nın aksine kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Fofana transferi için Lyon ile 35 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Lyon, bu transfer için Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı maçların tamamlanmasını bekliyor.
Roma, Lyon'un bu kararından memnun olmasa da kendilerine tanınan bir haftalık ek sürede transfer için daha iyi koşullar elde etmeyi planlıyor.
RODRIGO MORA TRANSFERİ DE BİTİYOR
Roma, Rodrigo Mora transferi konusunda da Porto ile anlaşma sağladı.
Romano'nun haberine göre, Roma, Mora için 25 milyon euro bonservis ödeyecek.
Yapılan anlaşmada Porto'nun sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı ve Roma'nın 19 yaşındaki futbolcunun bonservisinin tamamını satın almasına yönelik özel bir madde yer alıyor.
Rodrigo Mora transferinin, Fofana'nın aksine kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.