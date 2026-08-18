Fenerbahçe efsanesi parkeye veda etti: Nikola Kalinic

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Nikola Kalinic, aktif basketbol kariyerini noktaladığını duyurdu.
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35 yaşındaki Kalinic, kariyerinin ardından Kızılyıldız'da yardımcı antrenör olarak görev yapacağını açıkladı.
Sırp basketbolcu, yaptığı açıklamada, "Kariyerimi bitiriyorum. Önümüzdeki iki yıl Kızılyıldız'da yardımcı antrenör olacağım. Bu süreçte antrenörlük eğitimimi tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE TARİHE GEÇTİ
2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kalinic, sarı-lacivertli takımın 2016-2017 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ayrıca 3 Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
SARI-LACİVERTLİLERDEN DUYGUSAL VEDA
Fenerbahçe Basketbol Takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımıza ve basketbola katkılarından dolayı Nikola Kalinic'e teşekkür ediyor, yeni hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Sarı-lacivertli kulüp de yaptığı paylaşımla Sırp yıldız için bir veda mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KIZILYILDIZ'DA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR
35 yaşındaki Kalinic, kariyerinin ardından Kızılyıldız'da yardımcı antrenör olarak görev yapacağını açıkladı.
Sırp basketbolcu, yaptığı açıklamada, "Kariyerimi bitiriyorum. Önümüzdeki iki yıl Kızılyıldız'da yardımcı antrenör olacağım. Bu süreçte antrenörlük eğitimimi tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE TARİHE GEÇTİ
2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kalinic, sarı-lacivertli takımın 2016-2017 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ayrıca 3 Basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
SARI-LACİVERTLİLERDEN DUYGUSAL VEDA
Fenerbahçe Basketbol Takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımıza ve basketbola katkılarından dolayı Nikola Kalinic'e teşekkür ediyor, yeni hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.