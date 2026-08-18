Joey Veeerman'ın Dortmund hayali gerçek oldu!

Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'dan Joey Veeerman transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, Veeerman ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Borussia Dortmund, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için PSV Eindhoven'a 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
TRANSFER ÖNCESİ MESAJI
Joey Veeerman, Borussia Dortmund'a transferinden önce Alman ekibiyle ilgili çıkan transfer haberlerinin ardından, "Eğer gerçekleşirse, benim için harika olur. Yıllardır bunu bekliyordum." demişti.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon PSV Eindhoven'da 2 maçta 99 dakika sahada kalmıştı.
Borussia Dortmund, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için PSV Eindhoven'a 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
TRANSFER ÖNCESİ MESAJI
Joey Veeerman, Borussia Dortmund'a transferinden önce Alman ekibiyle ilgili çıkan transfer haberlerinin ardından, "Eğer gerçekleşirse, benim için harika olur. Yıllardır bunu bekliyordum." demişti.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon PSV Eindhoven'da 2 maçta 99 dakika sahada kalmıştı.