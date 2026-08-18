Onursal Başkan Mehmet Sepil yönetimindeki olimpik branşlarda son yıllarda büyük atılım yapan Göztepe, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kafilesinin ana iskeletini oluşturmanın gururunu yaşadı. 19-22 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek 2026 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan 6 sporcunun 3'ü Göztepelilerden oluştu. Kariyerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi ilk olan bronz madalyanın yanı sıra 2020 ve 2021'de paralel bardaki şampiyonlukları dahil 8 Avrupa Şampiyonası madalyası bulunan milli takımın Göztepeli kaptanı Ferhat Arıcan ile Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, şampiyonada ay-yıldızlı kafilede yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kafilede Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan İzmirli rekortmen cimnastikçi Adem Asil ve Alperen Ege Avcı ile Altan Doğan bulunuyor.
Göztepe'nin cimnastikte milli gururu
Mehmet Sepil yönetimindeki olimpik branşlarda son yıllarda büyük atılım yapan Göztepe, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kafilesinin ana iskeletini oluşturmanın gururunu yaşadı.
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