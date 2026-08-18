18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
22:00
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
22:00
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
22:00
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
01:00
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
01:00

Göztepe'nin cimnastikte milli gururu

Mehmet Sepil yönetimindeki olimpik branşlarda son yıllarda büyük atılım yapan Göztepe, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kafilesinin ana iskeletini oluşturmanın gururunu yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin cimnastikte milli gururu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Onursal Başkan Mehmet Sepil yönetimindeki olimpik branşlarda son yıllarda büyük atılım yapan Göztepe, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı kafilesinin ana iskeletini oluşturmanın gururunu yaşadı. 19-22 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek 2026 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan 6 sporcunun 3'ü Göztepelilerden oluştu. Kariyerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi ilk olan bronz madalyanın yanı sıra 2020 ve 2021'de paralel bardaki şampiyonlukları dahil 8 Avrupa Şampiyonası madalyası bulunan milli takımın Göztepeli kaptanı Ferhat Arıcan ile Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, şampiyonada ay-yıldızlı kafilede yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kafilede Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan İzmirli rekortmen cimnastikçi Adem Asil ve Alperen Ege Avcı ile Altan Doğan bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.