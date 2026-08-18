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Haywood Highsmith yeniden Phoenix Suns'ta

Phoenix Suns, geçtiğimiz hafta serbest bıraktığı Haywood Highsmith ile yeniden anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haywood Highsmith yeniden Phoenix Suns'ta
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Phoenix Suns, geçtiğimiz hafta serbest bıraktığı Haywood Highsmith ile yeniden anlaşmaya vardı.

Taraflar bir yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haywood Highsmith ile Phoenix Suns, bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Suns, Highsmith'ı geçtiğimiz hafta serbest bırakmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun 3 milyon dolarlık sözleşmesinin 1 milyon dolarlık bölümü garanti altındaydı.

Highsmith, geçtiğimiz sezon Phoenix formasıyla yedi karşılaşmada görev aldı ve maç başına 13,0 dakikada 5,4 sayı ile 1,9 ribaund ortalamaları yakaladı.

Tecrübeli forvet, Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılmasının ardından şubat ayında Suns ile sözleşme imzalamıştı. Highsmith ayrıca 2025 sezon arasındaki dönemde dizinden ameliyat geçirmişti.

Highsmith, 2024-25 sezonunda Miami Heat formasıyla 74 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 24,6 dakikada 6,4 sayı, 3,4 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları kaydetmişti.

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