Jeanie Buss, Lakers hisselerinin satışına itiraz etti!

Los Angeles Lakers'ta Buss ailesinin elinde kalan yüzde 17,8'lik hissenin satışı aile içinde krize yol açtı.
Jeanie Buss, kardeşlerinin Bob Iger ve Josh Kushner'a yapılacak satışı onaylayan kararına karşı çıkarak işlemin hukuken geçersiz olduğunu savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın sahiplik yapısındaki büyük değişim, Buss ailesi içerisinde hukuki bir anlaşmazlığa dönüştü.
Jeanie Buss, kardeşlerinin Buss ailesinin Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesini satma kararına itiraz ediyor. Söz konusu gelişme, kulübün Bob Iger ve Josh Kushner'ın kontrolüne geçiş sürecini de karmaşık hale getirdi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Buss ailesinin vakfı, hisselerin satışını oyladı ve altı kardeşten beşi işlemin gerçekleştirilmesi yönünde oy kullandı. Satışa karşı çıkan tek isim ise Jeanie Buss oldu.
Söz konusu yüzde 17,8'lik pay, Lakers'a 12,5 milyar dolar değer biçilen anlaşmanın bir parçası. İşlemin tamamlanmasının ardından Iger ve Kushner'ın kulübün yaklaşık yüzde 83'lük bölümünü kontrol etmesi bekleniyor.
Ancak Buss'ın avukatı Adam Streisand, gerçekleştirilen oylamanın geçerliliğine itiraz etti.
CNBC'den Alex Sherman'ın ulaştığı mektuba göre Buss, Lakers'ın kontrol sahibi olarak hukuki statüsünün bu görevi yaşamı boyunca sürdürmesini gerektirdiğini ve bu nedenle aile vakfının gerçekleştirdiği oylamanın geçersiz olduğunu savunuyor.
Streisand, vakfın temsilcilerinden Jeanie Buss'ın Lakers'ın kontrol sahibi olmaya devam ettiğini kamuoyu önünde teyit etmelerini ve yüzde 17,8'lik hissenin satılması yönündeki oylamaya dayanarak herhangi bir işlem yapmamalarını talep etti.
Mektupta ayrıca aile vakfına ait hisselerin, üç ortak mütevelli Jeanie, Janie ve Joey Buss'ın tamamının onayı olmadan satılamayacağı öne sürüldü.
Anlaşmazlığın öncesinde Buss kardeşlerin katıldığı acil bir toplantı gerçekleştirildi. Lakers'ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Joe McCormack tarafından çağrılan toplantının salı günü yapıldığı belirtildi.
Dave McMenamin'ın haberine göre toplantıda aile vakfının feshedilmesi ve ailenin Lakers'taki hisselerinin dört yıl boyunca satışını engelleyecek yeni bir vakfa aktarılması ihtimali görüşüldü.
ESPN'e göre söz konusu toplantıda Mark Walter, Bob Iger ve Josh Kushner'ı kapsayan bekleyen herhangi bir satış işleminden bahsedilmedi. Walter'ın Lakers'ı Iger-Kushner grubuna satmak üzere anlaşmaya vardığı ise toplantının ertesi günü basına yansıdı.
Yaşanan sahiplik mücadelesiyle birlikte Buss ailesinin Lakers'ta kalan hisselerinin geleceği, kulübün el değiştirme sürecinin merkezindeki konulardan biri haline geldi. Jeanie Buss ise avukatı aracılığıyla aile içindeki oylamayı kabul etmek yerine satışa karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.
Jeanie Buss, kardeşlerinin Bob Iger ve Josh Kushner'a yapılacak satışı onaylayan kararına karşı çıkarak işlemin hukuken geçersiz olduğunu savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın sahiplik yapısındaki büyük değişim, Buss ailesi içerisinde hukuki bir anlaşmazlığa dönüştü.
Jeanie Buss, kardeşlerinin Buss ailesinin Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesini satma kararına itiraz ediyor. Söz konusu gelişme, kulübün Bob Iger ve Josh Kushner'ın kontrolüne geçiş sürecini de karmaşık hale getirdi.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Buss ailesinin vakfı, hisselerin satışını oyladı ve altı kardeşten beşi işlemin gerçekleştirilmesi yönünde oy kullandı. Satışa karşı çıkan tek isim ise Jeanie Buss oldu.
Söz konusu yüzde 17,8'lik pay, Lakers'a 12,5 milyar dolar değer biçilen anlaşmanın bir parçası. İşlemin tamamlanmasının ardından Iger ve Kushner'ın kulübün yaklaşık yüzde 83'lük bölümünü kontrol etmesi bekleniyor.
Ancak Buss'ın avukatı Adam Streisand, gerçekleştirilen oylamanın geçerliliğine itiraz etti.
CNBC'den Alex Sherman'ın ulaştığı mektuba göre Buss, Lakers'ın kontrol sahibi olarak hukuki statüsünün bu görevi yaşamı boyunca sürdürmesini gerektirdiğini ve bu nedenle aile vakfının gerçekleştirdiği oylamanın geçersiz olduğunu savunuyor.
Streisand, vakfın temsilcilerinden Jeanie Buss'ın Lakers'ın kontrol sahibi olmaya devam ettiğini kamuoyu önünde teyit etmelerini ve yüzde 17,8'lik hissenin satılması yönündeki oylamaya dayanarak herhangi bir işlem yapmamalarını talep etti.
Mektupta ayrıca aile vakfına ait hisselerin, üç ortak mütevelli Jeanie, Janie ve Joey Buss'ın tamamının onayı olmadan satılamayacağı öne sürüldü.
Anlaşmazlığın öncesinde Buss kardeşlerin katıldığı acil bir toplantı gerçekleştirildi. Lakers'ın finanstan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Joe McCormack tarafından çağrılan toplantının salı günü yapıldığı belirtildi.
Dave McMenamin'ın haberine göre toplantıda aile vakfının feshedilmesi ve ailenin Lakers'taki hisselerinin dört yıl boyunca satışını engelleyecek yeni bir vakfa aktarılması ihtimali görüşüldü.
ESPN'e göre söz konusu toplantıda Mark Walter, Bob Iger ve Josh Kushner'ı kapsayan bekleyen herhangi bir satış işleminden bahsedilmedi. Walter'ın Lakers'ı Iger-Kushner grubuna satmak üzere anlaşmaya vardığı ise toplantının ertesi günü basına yansıdı.
Yaşanan sahiplik mücadelesiyle birlikte Buss ailesinin Lakers'ta kalan hisselerinin geleceği, kulübün el değiştirme sürecinin merkezindeki konulardan biri haline geldi. Jeanie Buss ise avukatı aracılığıyla aile içindeki oylamayı kabul etmek yerine satışa karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.