Borussia Dortmund, Giannis Konstantelias'ı açıkladı

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı duvar, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Konstantelias'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Alman ekibi, Yunan futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Dortmund, Konstantelias transferi için PAOK'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA 18 MAÇ
Yunanistan'ın U16, U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen Giannis Konstantelias, A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2023'te çıktı.
Yunanistan A Milli Takımı ile bugüne kadar 18 karşılaşmada görev yapan Konstantelias, 4 kez fileleri havalandırdı.
"BURADA BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
23 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Borussia Dortmund forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. BVB büyük bir kulüp ve burada başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
Alman ekibi, Yunan futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Dortmund, Konstantelias transferi için PAOK'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA 18 MAÇ
Yunanistan'ın U16, U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen Giannis Konstantelias, A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2023'te çıktı.
Yunanistan A Milli Takımı ile bugüne kadar 18 karşılaşmada görev yapan Konstantelias, 4 kez fileleri havalandırdı.
"BURADA BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
23 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Borussia Dortmund forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. BVB büyük bir kulüp ve burada başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.