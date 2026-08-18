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12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede!

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk turu namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, güncellenen güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 16:21
12 Dev Adam, FIBA'nın güç sıralamasında zirvede!
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Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, ilk turda 6'da 6 yapan A Milli Takım zirvede yer aldı.

Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

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