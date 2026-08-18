18 Ağustos
Fenerbahçe-Lyon
22:00
18 Ağustos
Dinamo Zagreb-Viking
22:00
18 Ağustos
Levski-AEK Athens
22:00
19 Ağustos
Recoleta-Boca Juniors
01:00
19 Ağustos
Sao Paulo-Bolivar
03:30
19 Ağustos
I. Rivadavia-Fluminense
01:00

Altay'da İbrahim döndü, Onur Efe beklemede

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da İbrahim döndü, Onur Efe beklemede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yönetim belirsizliği sürerken temmuz ayında alacakları için kulübe ihtar çeken İbrahim Kıravi takıma döndü. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giyerek 1 gol atan İbrahim yeniden takımla çalışmalara başlarken, sözleşmesi bittikten sonra Gaziemir Spor'la antrenmanlara çıkan Onur Efe'nin durumu belirsiz. Antrenmanlara geçen sezondan 17 eksikle başlayan Altay'da sözleşmesi biten Ali Kızılkuyu takıma katılmıştı. Son 3 kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetimin kayyım talebinde bulunduğu Altay'da adli tatil nedeniyle kayyım atamasının eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.