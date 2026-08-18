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Jhon Lucumi: "Doğru adımı attım"

Juventus'un yeni transferi Jhon Lucumi, İtalyan ekibine transferiyle ilgili konuştu. Lucumi, "Doğru adımı attığımı hissediyorum." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Lucumi: 'Doğru adımı attım'
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Juventus'un Bologna'dan kadrosuna kattığı Jhon Lucumi, İtalyan ekibine transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Luciano Spalletti ile ilgili soru yöneltilen Lucumi, "Onunla şu anda sadece tanıştık ve birbirimize merhaba dedik. Konuşmak ve takımın iyiliği için benden ne beklediğini tam olarak anlamak için zamanımız olacak." dedi.

Sözlerine devam eden Kolombiyalı stoper, "İyi bir olgunluk seviyesine ulaştığımı biliyorum ve doğru adımı attığımı hissediyorum. Böylesine yüksek seviyedeki takım arkadaşlarım ile birlikte Juventus'a önemli bir katkı sağlayabileceğimi biliyorum." diye konuştu.

Jhon Lucumi, "Juventus, tüm zamanların en büyük İtalyan kulübüdür! Bu kulübe katılma hayalimi gerçekleştirdiğim için gerçekten çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

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