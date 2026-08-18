Dereck Lively, 2026-27 sezonunda parkelere dönmek için çalışıyor

Kasım 2025'ten bu yana forma giyemeyen Dallas Mavericks pivotu Dereck Lively II, 2026-27 sezonunda sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Mavericks genel menajeri Mike Schmitz, genç oyuncunun antrenman tesislerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dallas Mavericks'in genç pivotu Dereck Lively II, 21 Kasım 2025'ten bu yana resmi bir karşılaşmada forma giyememesine rağmen 2026-27 sezonunda parkelere dönebilmek için rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Mavericks genel menajeri Mike Schmitz, Lively'nin takımın antrenman tesislerinde sürekli bulunduğunu ve antrenman kampı öncesinde tamamen sağlıklı hale gelmeye odaklandığını belirtti.
Schmitz, 105.3 The Fan'de yayımlanan "G-Bag Nation" programında, "D-Live inanılmaz sıkı çalışıyor. Sürekli tesislerde. Yaptığımız her şeye tamamen odaklanmış durumda ve kendisinin en iyi haline ulaşabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.
Schmitz, Lively'nin dönüşü için net bir tarih vermedi.
Mavericks, aralık ayında Lively'nin sağ ayağından sezonu kapatmasına neden olacak bir ameliyat geçireceğini açıklamıştı. Kulüp başlangıçta genç pivotun tamamen iyileşmesini ve antrenman kampının başlangıcına hazır olmasını beklediğini belirtmişti.
Londra'daki Fortius Clinic'te Dr. James Calder tarafından gerçekleştirilen operasyon, Lively'nin bir takvim yılı içerisinde sağ ayağından geçirdiği üçüncü ameliyat oldu.
Dallas, 26 Haziran'da yaptığı son açıklamada Lively'nin yürüyebildiğini ve ağırlık çalışmalarına başladığını ancak henüz koşu aşamasına geçmediğini bildirmişti.
Lively'nin sağ ayağındaki sorunlar Ocak 2025'e kadar uzanıyor. İlk olarak sağ ayak bileği burkulması teşhisi konulan sakatlığın daha sonra stres kırığı olduğu anlaşılmıştı.
Yaklaşık iki buçuk ay sahalardan uzak kalan Lively, 2024-25 normal sezonunda yalnızca 36 karşılaşmada forma giyebildi. Genç pivot, aynı yılın temmuz ayında sağ ayağındaki kemik çıkıntılarının alınması için bir operasyon daha geçirdi.
2025-26 sezonunda ise Lively için yeni bir sakatlık süreci başladı. Sağ dizindeki burkulma nedeniyle dokuz maç kaçıran 22 yaşındaki oyuncunun sezonu, yalnızca yedi karşılaşmada forma giydikten sonra yaşadığı ayak sakatlığıyla sona erdi.
Lively bu yedi maçta 16,4 dakika süre alarak 4,3 sayı, 5,3 ribaund, 1,9 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı. Genç pivot saha içinden yüzde 61,1 isabet oranıyla oynadı.
Dallas'ın 2023 NBA Draftı'nda kadrosuna kattığı Lively, lige adım attığından bu yana oynanabilecek 246 normal sezon karşılaşmasının yalnızca 98'inde görev alabildi.
Kariyerinde 8,4 sayı, 7,0 ribaund ve 1,6 asist ortalamalarına sahip olan Lively, saha içinden yüzde 72,5 gibi oldukça yüksek bir isabet oranı yakaladı.
Mavericks genel menajeri Mike Schmitz, genç oyuncunun antrenman tesislerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dallas Mavericks'in genç pivotu Dereck Lively II, 21 Kasım 2025'ten bu yana resmi bir karşılaşmada forma giyememesine rağmen 2026-27 sezonunda parkelere dönebilmek için rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Mavericks genel menajeri Mike Schmitz, Lively'nin takımın antrenman tesislerinde sürekli bulunduğunu ve antrenman kampı öncesinde tamamen sağlıklı hale gelmeye odaklandığını belirtti.
Schmitz, 105.3 The Fan'de yayımlanan "G-Bag Nation" programında, "D-Live inanılmaz sıkı çalışıyor. Sürekli tesislerde. Yaptığımız her şeye tamamen odaklanmış durumda ve kendisinin en iyi haline ulaşabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.
Schmitz, Lively'nin dönüşü için net bir tarih vermedi.
Mavericks, aralık ayında Lively'nin sağ ayağından sezonu kapatmasına neden olacak bir ameliyat geçireceğini açıklamıştı. Kulüp başlangıçta genç pivotun tamamen iyileşmesini ve antrenman kampının başlangıcına hazır olmasını beklediğini belirtmişti.
Londra'daki Fortius Clinic'te Dr. James Calder tarafından gerçekleştirilen operasyon, Lively'nin bir takvim yılı içerisinde sağ ayağından geçirdiği üçüncü ameliyat oldu.
Dallas, 26 Haziran'da yaptığı son açıklamada Lively'nin yürüyebildiğini ve ağırlık çalışmalarına başladığını ancak henüz koşu aşamasına geçmediğini bildirmişti.
Lively'nin sağ ayağındaki sorunlar Ocak 2025'e kadar uzanıyor. İlk olarak sağ ayak bileği burkulması teşhisi konulan sakatlığın daha sonra stres kırığı olduğu anlaşılmıştı.
Yaklaşık iki buçuk ay sahalardan uzak kalan Lively, 2024-25 normal sezonunda yalnızca 36 karşılaşmada forma giyebildi. Genç pivot, aynı yılın temmuz ayında sağ ayağındaki kemik çıkıntılarının alınması için bir operasyon daha geçirdi.
2025-26 sezonunda ise Lively için yeni bir sakatlık süreci başladı. Sağ dizindeki burkulma nedeniyle dokuz maç kaçıran 22 yaşındaki oyuncunun sezonu, yalnızca yedi karşılaşmada forma giydikten sonra yaşadığı ayak sakatlığıyla sona erdi.
Lively bu yedi maçta 16,4 dakika süre alarak 4,3 sayı, 5,3 ribaund, 1,9 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı. Genç pivot saha içinden yüzde 61,1 isabet oranıyla oynadı.
Dallas'ın 2023 NBA Draftı'nda kadrosuna kattığı Lively, lige adım attığından bu yana oynanabilecek 246 normal sezon karşılaşmasının yalnızca 98'inde görev alabildi.
Kariyerinde 8,4 sayı, 7,0 ribaund ve 1,6 asist ortalamalarına sahip olan Lively, saha içinden yüzde 72,5 gibi oldukça yüksek bir isabet oranı yakaladı.